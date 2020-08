Destaques 11/08/2020 10:42 Arão Leite/Jornal da Cidade Professor e gráfico na lista dos óbitos de Covid-19 em Alta Floresta Foto: Reprodução O final de semana dos pais foi marcante e muito triste para mais duas famílias de Alta Floresta. No sábado, véspera do Dia dos Pais, professor Elias dos Santos, 53 anos, casado e dedicado pai, morreu após vários dias tentando vencer a covid-19. Seguindo protocolo do Ministério da Saúde, o corpo foi liberado diretamente para o Cemitério Jardim da Saudade, sem que a família e os muitos amigos pudessem velar para o último adeus. Nascido em 23 de agosto de 1966, Elias dos Santos, além de professor, dedicava-se profissionalmente como chefe de cozinha e estava preste a concluir curso na área de gastronomia. Uma outra família enlutada e no final de semana dos pais foi a de José Carlos Silveira Segura. O gráfico de 64 anos era casado e pai de 3 filhos. Pioneiro, José Carlos, irmão do empresário Juscelino Segura, da gráfica União, morreu no final tarde de domingo dos pais, no hospital Santa Casa, em Cuiabá. O corpo de José Carlos foi trasladado para Alta Floresta onde chegou na tarde de ontem segunda-feira. E o protocolo de enterro foi o mesmo, das pessoas vítimas de coronavírus, diretamente para o cemitério. O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus confirmou na tarde desta segunda-feira o óbito decorrente de corona vírus, confirmando assim para 16 o número de pessoas que já morreram com covid-19 em Alta Floresta. Outra morte na capital Nas redes Sociais, Hilda Bricatte de Almeida, lamentava a morte da sobrinha Eliza Mamede Briccatti da Silva, 36 anos. A mãe de duas filhas era de Alta Floresta, mas há alguns anos residia em Cuiabá. Eliza era casada, estava grávida de oito meses e precisou fazer uma cesária às pressas. Nem chegou a conhecer a terceira filha, segundo um familiar. Ela passou os últimos 30 dias internada. Porém, perdeu a ‘batalha’ contra a covid-19, conforme publicou a tia em sua rede social. Os números em Alta Floresta podem aumentar ainda mais conforme informações do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus devido ainda ter vários casos de óbito em investigação.

