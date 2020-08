Destaques 11/08/2020 18:56 Assessoria/Polícia Civil ALERTA: Estelionatário usa foto de policial civil para aplicar golpes em sites de venda da Internet A Polícia Civil de Mato Grosso alerta sobre golpes de estelionato aplicados através de site de compra e venda na internet, em que o suspeito se passa por um policial civil para ganhar a confiança e obter vantagem ilícita da vítima. Os golpes são aplicados em negociações de compra/venda de veículos e outros produtos adquiridos pelo site OLX. Para aplicar o golpe, o suspeito usa um perfil falso, com a fotografia do policial, se passando pelo servidor público, que também é vítima do estelionatário.



O golpista utiliza um número de telefone de Mato Grosso, porém, a conta utilizada para depósito do dinheiro adquirido nos golpes é de uma agência bancária de Minas Gerais. Qualquer dúvida durante uma transação comercial, a orientação é que a vítima denuncie através do número 197 ou procure uma unidade da Polícia Civil.

