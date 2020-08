Destaques 12/08/2020 05:25 Jorge Maciel Cuiabá bate América-MG e crava a primeira vitória na Série B O Cuiabá surpreendeu o América-MG, conquistando a sua primeira vitória de 1 a 0 na Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo truncado, que exigiu muito dos dois técnicos, foi o Cuiabá que teve mais posse de bola e maior vigor, embora jogando fora. O gol do Dourado saiu aos cinco minutos da etapa final, através de Rafael Gava. Pouco inspirado, o Coelho teve dificuldade na criação de jogadas e foi superado pelo Cuiabá, na noite desta terça-feira, no Independência, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da competição. O resultado deixa o Cuiabá em quarto lugar, com quatro pontos e o América na nona posição da tabela, com três pontos. Na próxima rodada o Cuiabá visita o CRB em Alagoas, no sábado, às 21h, no Estádio Rei Pelé. Já o Coelho América encara o Operário, nesta sexta-feira, às 19h15, novamente no Independência Os dois times tiveram dificuldades mas o América teve mais obstáculos, com uma linh de meio e outra de defesa, montada por Marcelo Chamusca, que empacaram os avanços do time da casa. E as principais chances no primeiro tempo foram do Cuiabá. Aos nove minutos, Yago chutou forte de fora da área, Airton saltou e fez ótima defesa, espalmando para escanteio. A equipe mato-grossense chegou com perigo novamente aos 25 minutos, mas o goleiro americano defendeu firme a finalização rasteira de Felipe Marques. Apesar da maior posse de bola, o América equilibrou as ações no decorrer da etapa. O Coelho tentou explorar a velocidade de Matheusinho, mas esbarrou na forte marcação adversária e não ameaçou o goleiro João Carlos. Aos 35min, o Cuiabá voltou a assustar o time mineiro em lance de escanteio. Jenison subiu bem, desviou de cabeça e mandou por cima do gol, com perigo. Aos cinco minutos do segundo tempo, o Cuiabá abriu o placar no Independência. De calcanhar, Felipe Marques lançou Romário, que cruzou da esquerda. A zaga do América não conseguiu afastar a bola na área, o volante Rafael Gava ficou com a sobra e bateu firme para o gol: 1 a 0. O América reagiu e construiu uma ótima oportunidade. Vitão invadiu a área pela direita e cruzou. Felipe Augusto aproveitou, chutou forte, mas João Carlos evitou o empate com boa defesa. Em desvantagem, Lisca alterou o América aos 20 minutos: Rodolfo, Léo Passos e Sávio entraram nas vagas de Vitão, Felipe Augusto e Juninho. Mais ofensivo, o Coelho cresceu no jogo e desperdiçou outra chance. Aos 29min, Alê, livre na marca do pênalti, recebeu cruzamento de João Paulo, completou de esquerda, mas isolou sobre o travessão. Nos minutos finais, o Cuiabá reforçou a marcação e complicou ainda mais as investidas do América. Lisca tentou aumentar o poderio ofensivo com as entradas de Marcelo Toscano e Neto Berola, sacando Matheusinho e João Paulo. O time pressionou, mas sem efetividade. Nos últimos instantes, Berola ainda pediu pênalti em lance com Auremir. O árbitro mandou seguir o jogo.

