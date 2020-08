Destaques 12/08/2020 16:46 Lidiana Cuiabano | Detran-MT Confira os serviços do Detran-MT que podem ser feitos de forma on-line É uma maneira do cidadão conseguir realizar alguns serviços do Detran-MT neste momento em que algumas unidades da Autarquia estão com o atendimento presencial suspenso temporariamente Nova versão do aplicativo MT Cidadão - Foto por: Assessoria/MTI O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) conta com diversos serviços relacionados a Habilitação e Veículos disponíveis no site da Autarquia (www.detran.mt.gov.br) ou pelo aplicativo MT Cidadão, que pode ser baixado em aparelhos celulares com sistemas Android ou IOS. Dois dos serviços mais procurados da área de Veículos e Habilitação - Licenciamento Anual do veículo e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - podem ser feitos de forma on-line, no site do Detran e pelo aplicativo MT Cidadão, respectivamente. Também pelo site ou aplicativo, podem ser feitas a solicitação da segunda via da CNH, troca para a CNH definitiva, solicitação da Permissão Internacional para Dirigir (PID), além da emissão de taxas como o IPVA, Seguro DPVAT e multas, consulta a informações de veículo, informações de condutor, resultado de Recurso de Infração, Certidão Negativa de Multa, emissão da Certidão de Condutor, validar documentos e Certidão de Propriedade. Site do Detran Ao entrar no site do Detran-MT, já na página principal, estão disponíveis dois menus: “Consulte Sua Habilitação” e “Consulte Seu Veículo” os quais os cidadãos têm acesso a informações sobre habilitação e o veículo consultado, como infrações em autuação, multa, débito em aberto, além da opção de emissão do Licenciamento e Seguro DPVAT. Ainda, na página principal do site, também está disponível o menu “Consulte Sua Infração”, pelo qual é possível consultar a infração, o recurso de infração, recurso de defesa de autuação e demais informações sobre penalidades. Outro menu disponível no site é o de “Serviços Online”. Ao clicar nele, o usuário consegue ter acesso rápido a serviços de Habilitação como: solicitação de segunda via de CNH, consulta de condutor e pontuação, validação de documento, consulta de turmas de exame teórico, solicitação de CNH definitiva, consulta de taxas de habilitação e recursos de infração, consulta da Permissão Internacional para Dirigir (PID). "Essa é uma maneira do cidadão conseguir realizar alguns serviços do Detran-MT neste momento em que algumas unidades da Autarquia estão com o atendimento presencial suspenso temporariamente, como em Cuiabá e Várzea Grande", destacou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos. Lembrando que todos os serviços relacionados acima podem ser feitos pela internet 24 horas por dia. Parcelamento no cartão Todos os débitos veiculares podem ser pagos, em até 12 vezes, por meio do parcelamento com cartão de crédito. Essa opção está disponível ao proprietário de veículo desde outubro de 2019. Atualmente o Detran-MT conta com três empresas credenciadas junto à Autarquia para realizar o serviço, que também pode ser feito de forma online. CONSULTE AQUI AS EMPRESAS Podem ser parcelados todos os débitos vencidos e a vencer, incluindo os valores deste ano, para viabilizar o Licenciamento do veículo. São eles: taxa de Licenciamento, inscrita ou não em dívida ativa, Seguro DPVAT, IPVA inscrito ou não em dívida ativa, e infrações de trânsito municipais, estaduais e federais como infrações da Semob, Detran, Sinfra, PRF e DNIT. O pagamento pode ser feito em até 12 vezes com até três cartões de crédito diferentes, independentemente de ser da titularidade da pessoa que está quitando os débitos, garantindo a integridade da operação mediante senha pessoal e intransferível do titular do cartão.

Voltar + Destaques