Destaques 13/08/2020 05:27 www.midianews.com.br Prefeitura de Alta Floresta decreta luto de 30 dias por mortes da Covid Foto: Reprodução A Prefeitura de Alta Floresta decretou luto de 30 dias por conta dos 15 óbitos que ocorrem na cidade devido à pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. A decisão circulou no Diário de Contas de terça-feira (12). Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, o Município tem hoje 643 casos confirmados da doença. Segundo o prefeito Asiel Bezerra de Araújo (MDB), a medida visa render “justas homenagens” àqueles que perderam sua vida na pandemia. “Considerando o sentimento de solidariedade da população altaflorestense, que está enfrentando unida a pandemia do Covid-19, bem como o sentimento de desolação e saudade que se abate sobre cada uma das famílias enlutadas, da qual compartilhamos, sensibilizados, toda população altaflorestense”, disse ele em trecho da publicação.

