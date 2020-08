Destaques 13/08/2020 05:53 Redação I Nativa News Cai para 141 o número de casos ativos de Covid-19 em Alta Floresta Foto: Reprodução O boletim com os casos de Covid-19 em Alta Floresta trouxe a confirmação de 141 casos ativos da doença na cidade nesta quarta-feira (12). a maioria 81, são do sexo masculino e 60 do sexo feminino. O boletim também aponta que 486 pessoas que contraíram o vírus, estão recuperadas. O total de casos positivos Alta Floresta é agora de 643, já com 486 recuperados. De acordo com o Boletim Epidemiológico emitido pelo Comitê de Enfrentamento ao Novo Corona Vírus no Hospital Regional Albert Sabin dos 14 leitos disponíveis, 10 pessoas estão internadas, sendo quatro casos positivos moderado, um suspeito grave, um suspeito moderado e quatro pacientes de outros municípios. O boletim aponta ainda como locais de maiores incidências do Covid19 o Bairro Cidade Alta, Boa Nova e a Zona Rural do município que ainda não havia aparecido com local de grande incidência. Recomendações Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde. O Ministério da Saúde orienta os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão: - Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool; - Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; - Evitar contato próximo com pessoas doentes; - Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo; - Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

