Foragido do presídio de Ourinhos/SP é preso em Paranaíta, armas apreendidas

Duas pessoas foram detidas na manhã desta quinta-feira (13) no munícipio de Paranaíta pelas práticas de porte e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e favorecimento real. A prisão de um dos detidos ocorreu por mandado de recaptura, o suspeito estava foragido de um centro em São Paulo, onde cumpria pena por tráfico de drogas.



Conforme registro da Polícia Militar, a informação com a identificação, localização e mandado de recaptura foi repassada pela Agência Regional de Inteligência – ARI do 9º Comando Regional, em ação conjunta com militares do 4º Pelotão PM de Paranaíta e Força Tática, foi realizada a recaptura do foragido e uma mulher que lhe dava apoio.



O mandado foi expedido pela Comarca de Bauru/SP, por ter foragido de um Centro de Ressocialização na cidade de Ourinhos/SP, quando no local cumpria pena pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.



O suspeito estava escondido no sítio do seu pai, localizado na comunidade Nova União - zona rural do município de Paranaíta. No momento em que foi visualizado o suspeito dentro de um caminhão, próximo ao curral, foi dado voz de prisão, entretanto o suspeito que estava portando em mãos uma pistola modelo G25 glock - cal. 380. No momento da abordagem o suspeito tentou evadir-se sentido a guarnição da Força Tática, nesse momento o suspeito apontou a arma na direção da equipe, onde foi necessário realizar disparos para cessar a ação do suspeito, sendo que um dos disparos atingiu o tornozelo esquerdo do foragido.



Junto com o suspeito foi apreendida a pistola com 14 munições intactas, no interior da residência, em buscas, foram localizadas armas de fogo e diversas munições. O foragido foi encaminhado ao Hospital Municipal de Paranaíta para atendimento médico, posteriormente encaminhado ao Hospital Regional de Alta Floresta para outros exames. Deverá ser conduzido a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. A mulher foi conduzida pela prática de favorecimento real, conhecia a condição de foragido da justiça, auxiliando.



Material Apreendido:

01 Pistola GLOCK G25 Cal 380

01 Carregador de pistola

01 Coldre

44 Munições Cal 380 intactas

01 Munição Cal 380 deflagrada

01 Espingarda dois canos Cal 28

01 Espingarda dois canos Cal 36

02 Celulares

01 Corrente com pingente dourada, aparentando ser de ouro.

R$ 8500 em moeda corrente nacional

03 Pendrives

01 Notebook