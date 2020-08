Destaques 13/08/2020 14:49 Arão Leite/Jornal da Cidade Motociclista sofre fratura no fêmur após acidente em Alta Floresta Foto: Fernando Senna - Jornal da Cidade Um jovem de 23 anos sofreu fratura no fêmur ao se envolver em um acidente no grande Cidade alta, em Alta Floresta. Lucas Silva, funcionário de uma loja de confecções estava em serviço. Saiu para buscar uma condicional e já levar outra para a empresa. Porém, no cruzamento da Rua Pernambuco, sua moto chocou-se violentamente contra uma pick-up Montana que transitava pela Rua Aracaju.

O carro ainda percorreu cerca de 100 metros até o motorista parar e sair do local, a pé. Testemunhas não souberam ou pelo menos naquele momento preferiram o silêncio ao serem questionadas sobre a identificação do mesmo e para onde tinha saído.

Já o motoqueiro Lucas Silva foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O jovem teve escoriações por várias partes do corpo e segundo um dos militares que atuaram no socorro, ele fraturou o fêmur e por isso ficou internado no Hospital Regional Albert Sabin.

Representantes da empresa foram até o local do acidente para acompanhar o trabalho da Polícia, dos agentes de trânsito e recolher a motocicleta que ficou com danos de média monta. O baú usado como compartimento auxiliar na entrega e busca de condicional foi destruído.

O caso registrado pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

