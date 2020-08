Destaques 14/08/2020 06:35 Promotoria de Justiça arquiva ação de morador contra pavimentação e prefeitura pode continuar obra em Apiacás Chico Né perde demanda com a prefeitura de Apiacás e prefeito Adalto Zago vai dar continuidade a pavimentação asfáltica no bairro pioneiro. Foto: Reprodução Com o início das obras de pavimentação asfáltica no bairro Setor Pioneiro iniciou-se também uma disputa jurídica entre o popular Chico Né e a prefeitura municipal sob a alegação de que o prefeito municipal Adalto Zago estaria levando o asfalto com recursos próprios sem antes levar água ao bairro Setor Pioneiro, o popular Chico Né protocolou no Ministério Público Estadual pedido para suspender as obras até que fosse colocado água na rede supostamente existente há mais de 32 anos.

Com o decorrer do processo na Promotoria Pública, os moradores do bairro Setor Pioneiro sendo representado pelo munícipe Antonio Amorim conhecido como Toninho Jóias se mobilizaram por meio de centenas de assinaturas manifestando apoio ao prefeito Adalto Zago pela continuidade do asfalto tão sonhado a aguardado por todos, bem como esclarecendo os riscos que poderão ser produzidos a saúde dos moradores com a utilização de uma rede que nunca chegou a ser terminada e utilizada possuindo diversos ramais rompidos por gestões anteriores, comprometendo a sua utilização.

Além dos moradores do bairro Setor Pioneiro, a Associação Comercial e o Sindicato Rural de Apiacás manifestaram apoio irrestrito ao poder executivo para continuidade das obras de pavimentação, pois irá proporcionar uma maior qualidade de vida a população.

Conforme consta no despacho de arquivamento da Promotoria de Justiça, A Prefeitura Municipal de Apiacás já possui projeto para construção de novo sistema de abastecimento de água na região.

Por fim o Promotor de Justiça Dr. Cleuber Alves Monteiro Junior destacou que conforme informações apresentadas pelo Poder Executivo Municipal, demonstrou-se que a referida obra não prejudicaria o patrimônio público existente, uma vez que tal bem não está em condições de uso e necessita de reparos, conforme informações relatadas até mesmo pelo autor da representação (Chico Né), bem como não há registros que assegurem que a antiga rede de abastecimento foi construída com base em um projeto aprovado e com o devido acompanhamento técnico, ou seja, que é segura a utilização da estrutura existente. Acompanhe aqui o processo: download arquivamento_nf___simp_000179_047_2020.pdf

