Destaques 14/08/2020 16:10 Homem com mandado de prisão da Justiça do Paraná é preso em Alta Floresta por crimes estupro Foto: Divulgação A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso cumpriu nesta manhã (14) um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 51 anos suspeito pela prática de crimes de estupro. Após investigações, foi constatado que o suspeito mantinha uma vida “normal” na cidade de Alta Floresta/MT, onde trabalhava e morava com sua família. Neste sentido, os agentes da polícia civil lograram êxito em proceder com a captura do foragido, que não ofereceu resistência. Segundo dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão, a ordem da medida cautelar extrema foi expedida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, e estava pendente de cumprimento desde 27/05/2013. O homem será encaminhado à cadeia pública de Alta Floresta, onde aguardará outras determinações da justiça.

