Destaques 14/08/2020 16:37 Notícia Exata Alta Floresta: motociclista e pedestre ficam feridos em acidente no setor B Foto: Diego Fernando/TV Nativa Um acidente de trânsito registrado por volta das 09h21 de hoje, sexta-feira (14), no setor B, próximo a Cadeia Pública de Alta Floresta, envolvendo um veículo HB-20 e uma motocicleta e deixou duas pessoas feridas De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista de 19 anos foi socorrido com suspeita de fratura na perna esquerda e cotovelo esquerdo. Um pedestre de 62 anos também acabou sendo atingido, ele teve suspeita de fratura nos dois punhos, corte no crânio e escoriações no pé esquerdo. A motorista do veículo não foi encontrada no local, ela teria ficado em estado de choque após o acidente e teria sido retirada por terceiros de onde ocorreu o acidente. As circunstâncias em que ocorreu o acidente serão apuradas. A ocorrência foi atendida pelos Agentes de Trânsito.

