Destaques 14/08/2020 16:44 Consumo consciente: hábitos cotidianos influenciam no consumo e desperdício dos recursos hídricos Foto: Reprodução AEN/PR O tempo seco, as altas temperaturas e a forte redução das chuvas culminam na elevação do consumo de água, podendo subir em até 20%, em média. Nesse período de atenção, não só a paisagem e os recursos naturais passam por modificações, mas também os hábitos da população. É necessário usar os recursos hídricos disponíveis com responsabilidade e adotar medidas de consumo consciente, evitando o desperdício. Reduzir o tempo de banho é uma grande ação de combate ao desperdício. Quinze minutos de banho, por exemplo, equivalem a cerca de 80 litros de água. Diminuir o tempo para 3 a 5 minutos é a recomendação, considerando que, em média, 1 minuto de chuveiro aberto corresponde a 15 litros de água. Inclusive, atentar-se a fechar o registro ao se ensaboar é indispensável. Ao escovar os dentes e ensaboar a louça, a torneira também deve ser desligada. No banheiro, atente-se ao tempo de descarga. Os vasos sanitários podem gastar até 10 litros de água por acionamento. Por isso, uma dica importante é, se possível, trocar a descarga de parede por sanitários de caixa acoplada. Inclusive, a maioria desses modelos possuem uma tecnologia sustentável de duplo acionamento, podendo liberar uma quantidade menor ou maior de água. “Nós, da Águas Alta Floresta, trabalhamos 24 horas por dia para levar água tratada, 100% fluoretada, a todos os cidadãos da cidade. Contamos com equipes qualificadas e análises técnicas que atestam a qualidade do produto que chega em cada ponto da cidade”, afirma André Silva, diretor operacional da concessionaria. “Ações simples no dia a dia evitam o desperdício e geram economia dos recursos hídricos e ao bolso do consumidor”. Confira outras dicas e hábitos que contribuem com o consumo consciente: Utilize sabão ou detergente biodegradável;

Feche bem as torneiras, atentando-se a pingos ou pequenos vazamentos;

Use a máquina de lavar roupas e louças em sua capacidade máxima, aproveitando a lavagem. E mais: reaproveite a água para lavar o quintal, a garagem, áreas externas e até a calçada. Reuso é sustentabilidade;

Troque o uso de mangueiras pelo balde ao lavar o carro. Ah, e lave só quando realmente necessário;

Fique atento a possíveis vazamentos na instalação hidráulica. Sobre a Águas Alta Floresta – Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 37 municípios brasileiros e que alcança 6 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil. Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento, controlada pela IG4 Capital, atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros: Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, por meio de 18 operações que somadas beneficiam 6 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2019, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Grate Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” que dizer água. www.iguasa.com.br.

