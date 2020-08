Alta Floresta: estudante de Direito é exemplo de como planejar o futuro

Projetos e planos de vida nos motivam a seguir em frente, investir em nossos sonhos e nos enchem de esperança para buscar um futuro melhor.

Cada pessoa tem seu planejamento e anseios a serem seguidos como construir uma casa para morar ou fazer dela algo financeiramente viável, formar uma família, conseguir um bom emprego, abrir o próprio negócio, viajar e conhecer diferentes culturas, entre outras possibilidades.

Um bom exemplo de como planejar o futuro é da auxiliar administrativa e estudante de Direito Géssica Mochi que, aos 19 anos, investiu em um terreno no Aquarela Hamoa Bairro Planejado Aberto. Para conseguir realizar seus objetivos, Géssica trabalha meio período no mercado da mãe e do padrasto, outro meio período faz estágio no Fórum e à noite cursa faculdade de Direito. Ela contou que estava economizando há 6 meses para comprar um carro, mas conheceu o projeto do Aquarela Hamoa, se apaixonou e decidiu adquirir um terreno. “Todo mês eu tiro uma porcentagem do que eu ganho e deixo em uma poupança que, a princípio, seria para a compra de um carro, porém, algumas semanas atrás eu vi o projeto do bairro, gostei muito de cada detalhe e pensei, por que não? Fui atrás para ver como que funcionava, como seria o espaço, os terrenos e então percebi que seria um ótimo investimento a longo prazo”.

Quanto a decisão para a compra ela mencionou que foi algo rápido. “Eu fiquei sabendo da venda dos terrenos pela minha mãe e então eu olhei as fotos e me encantei, falei com o Joel Bedin (Gestor Comercial da JMD Urbanismo) para ter um conhecimento melhor de como funcionaria as formas de pagamento, todo o projeto e fechei negócio. Gostaria de mencionar que eu fui muito bem recebida pelos corretores do Aquarela Hamoa!”.

A potencial valorização e o estilo de vida foram os detalhes que mais se destacaram e chamaram a atenção de Géssica. “Sem dúvidas o lago e os detalhes que foram colocados tanto nele, quanto ao redor, pensados no bem-estar dos futuros moradores e com bastante opções de lazer eu não precisarei ir longe para desfrutar de toda essa estrutura porque já terei pertinho de casa”.

Géssica finalizou contando que apesar de ser um investimento grande não precisará fazer sacrifícios ou abrir mão de algumas coisas para comprar o terreno. “Agora eu tenho uma responsabilidade fixa com o dinheiro todo mês, então eu vou precisar organizar meus ganhos, só que, como já mencionei o fato de eu ter dinheiro guardado facilitou, sem dúvidas, com que eu fizesse esse investimento!”

O Aquarela Hamoa oferece várias vantagens para quem deseja morar ou investir. O bairro planejado aberto com gestão administrativa terá sistema de segurança com central de videomonitoramento, câmeras modernas instaladas em pontos estratégicos e vigilância motorizada 24 horas; orla com bosque e espaços para convivência, lago ornamental com jatos d`água e iluminação de led colorida, quadras e equipamentos esportivos e de lazer. A nova centralidade urbana de Alta Floresta já abriga o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), o condomínio fechado horizontal Hamoa Resort Residencial e futuramente as novas sedes do Fórum, OAB, Defensoria Pública, Promotoria de Justiça, Faculdade AJES, Escola Presbiteriana, Loja de departamentos Havan, clínica médica Aquarela Saúde, entre outras empresas que estão em avançadas negociações para suas instalações.