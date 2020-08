Destaques 16/08/2020 05:26 MT: Novos delegados recebem instruções sobre Polícia Comunitária Foto: Divulgação A Coordenadoria de Polícia Comunitária da Polícia Civil concluiu na sexta-feira (14.08), a disciplina com o tema: Polícia Comunitária ministrada para os alunos do XVI Curso de Formação Técnico Profissional para Delegado de Polícia, na Academia de Polícia em Cuiabá. A disciplina de Polícia Comunitária está inserida na formação dos novos profissionais da segurança pública e que reforçarão as atividades da Polícia Civil em todo Mato Grosso. A matéria lecionada busca atender a necessidade de implementar uma política pública nacional com ênfase nas ações de policiamento de proximidade, com foco na resolução de problemas e o incentivo ao desenvolvimento de programas e projetos com foco na promoção da cultura de paz. O tema apresentado aos 30 delegados da turma em formação tratou sobre a segurança comunitária e da importância da integração das políticas de segurança com as políticas sociais existentes em outros órgãos e entidades não pertencentes ao sistema de segurança pública. Conforme o professor da disciplina e investigador de polícia Ademar Torres foi oportunizado aos alunos por meio da ementa o entendimento acerca dos conceitos da doutrina de Polícia Comunitária e controle social; policiamento orientado para o problema por meio do método (IARA), o aprofundamento sobre as Diretrizes Nacional e Estadual de Polícia Comunitária; bem como a Lei nº 10.931, de 15 de agosto de 2019 que reconhece o relevante interesse coletivo e a importância social das obras dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CONSEG) e da Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública de Mato Grosso (FECONSEG). “Os cursistas também puderam conhecer sobre os projetos sociais executados pela Coordenadoria da Polícia Civil e foram presenteados com um kit dos projetos sociais contendo mochila de tecido, uma garrafa squeeze e chaveiro”, destacou o policial civil. Durante a formação dos delegados o presidente da Feconseg, Danillo Moraes, entregou um certificado para os participantes como forma de reconhecer a parceira da Federação com a Polícia Civil. “O curso tornou-se um marco importante ao abrir espaço para o diálogo com a sociedade civil organizada”, disse o presidente. Para o diretor da Acadepol, Welber Batista Franco, a formação aos novos delegados de polícia é de suma importância uma vez que terão uma melhor compreensão sobre o conceito da filosofia de Polícia Comunitária e a padronização nas ações. “Entendo que a polícia comunitária, fundamentada no preceito da corresponsabilidade para a construção de um ambiente social saudável, constitui-se em norte primordial para a legitimidade das ações policiais”, finalizou o diretor.

