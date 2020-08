Destaques 17/08/2020 05:47 Camila Paulino | Seciteci Escola Técnica Estadual de Alta Floresta participa de ação para doação de álcool em gel A ação é fruto da parceira entre a ETE, que já doou mais de 2.200 litros de água destilada à fábrica de cerveja Pampas, responsável pela produção do álcool e o IFMT, que forneceu insumos e técnicos - Foto por: Seciteci A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), por meio da Escola Técnica Estadual (ETE) de Alta Floresta, doou água destilada para a produção de álcool líquido e em gel 70%, que foram doados à entidades e famílias carentes com o intuito de auxiliar no combate ao novo coronavírus. A ação é fruto da parceira entre a ETE, que doou mais de 2.200 litros de água destilada, à fábrica de cerveja Pampas, responsável pela produção do álcool e o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), que forneceu insumos e técnicos para ajudar nos trabalhos. O diretor da ETE, Lauriano Antônio Barella, explica que já foram produzidos mais de 10 mil litros de álcool gel com as normas técnicas exigidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), ou seja, 70%, o mais indicado para matar bactérias e vírus, como o SARS-CoV-2, por exemplo, responsável pela Covid-19. “As doações romperam fronteiras, pois enviamos álcool para outros municípios, como Colniza, Carlinda, Paranaita, entre outros. Além disso, doamos os produtos para unidades hospitalares, como o Hospital Regional de Alta Floresta e a Santa Casa de Cuiabá e, ainda, para as Secretarias de Saúde e a de Meio Ambiente do município, Corpo de Bombeiros e as Polícias Civil e Militar”, disse. O superintendente de Educação Profissional e Superior, Aryeh Hessel Craveiro, reforça que qualquer iniciativa que une forças, ganha proporções maiores, repercutindo em mais ajuda, apoio e solidariedade aos mais necessitados. “Estas parcerias e convênios, além de aproximar a escola da sociedade, também beneficia toda comunidade, principalmente em tempos de pandemia, que os setores precisam se unir para se solidarizar com quem precisa” falou. Além disso, a sociedade organizou uma campanha de arrecadação de alimentos, para doar à famílias carentes. Junto com as cestas, foram entregues embalagens de álcool em gel para aldeias indígenas, Lar dos Idosos Santa Izabel, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que atende mais de 1.400 famílias carentes. O diretor da ETE disse que também que foram beneficiados os Correios do município, a Comunidade Santa Lúcia, o Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta (Ipreaf), a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), Associação de Moradores e outros. “Na próxima semana, entregaremos o produto em outras localidades, como o Quilombo e Comunidade Mata Cavalo”, informou o gestor da unidade.

