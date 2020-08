Seduc otimiza acesso à plataforma Microsoft Teams com passo a passo para professores e alunos

A plataforma Teams é o Ambiente Virtual de Aprendizagem- AVA, adotado pela Seduc para as aulas online em toda a rede estadual

De maneira simplificada, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) planejou o acesso à plataforma Microsoft Teams para que todos consigam utilizá-la sem dificuldades. Desde o início das aulas não presenciais, no dia 3 de agosto, o desafio é dominar a nova plataforma de ensino. Para isso, a Seduc confeccionou um manual, disponível na página da Aprendizagem Conectada, um passo a passo em forma de vídeo tutorial.

Os professores tiveram contato às primeiras 20 horas da formação que inclui não só utilizar o Teams, mas também dominar suas potencialidades.

A plataforma Teams é o Ambiente Virtual de Aprendizagem- AVA, adotado pela Seduc para as aulas online em toda a rede estadual. Para que os encontros virtuais ocorram, é preciso que todos tenham acesso a plataforma.

De acordo com o superintendente de Políticas de Desenvolvimento Profissional da Seduc, Adriano Sabino, uma vez com o portal Aprendizagem Conectada (www.aprendizagemconectada.mt.gov.br) aberto, professor e aluno terão cinco ícones simplificados abaixo do título “Volta às Aulas”: baixe o aplicativo Microsoft Teams; busque seu login e senha (sendo que ao clicar, na parte inferior direita da página existe um chat para tirar dúvidas); acesso o manual de utilização do Teams; tutoriais em vídeo e volta às aulas – orientativos e EducaMT.

“Criamos cada ícone do Teams dentro da Aprendizagem Conectada, de forma simplificada. Até ordem deles, tivemos cuidado em organizar. Seguindo todos os ícones, tanto o aluno e como o professor terão acesso simplificado e sem susto”, salienta Sabino.

Uma vez com login e senha do Microsoft Teams, cada professor visualizará suas turmas conforme sua atribuição. A partir daí, poderá utilizar todos recursos disponíveis nessa versão para trabalhar virtualmente com seus estudantes O estudante, por sua vez, terá acesso à turma, conforme sua matrícula.

O superintendente assinala que o Microsoft Teams proporciona simular uma sala de aula. “Além de ter acesso, que é o primeiro passo, o importante conhecer a ferramenta para explorar suas potencialidades, pois são muitos recursos para que o professor possa motivar mais ainda suas aulas”, destaca.

Tirando dúvidas

Conforme o coordenador do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (Cefapro) do polo de Alta Floresta (cidade a 803 quilômetros ao Norte da capital), Clailton Lira Perin, nos primeiros contatos com o Microsoft Teams, alguns professores tiveram dificuldades, mas aos poucos aprenderam a usar essa nova ferramenta. Para aqueles que não conseguiram dominar a parte básica, as equipes gestoras e os próprios colegas professores que tem mais conhecimento com as tecnologias auxiliaram. Com isso, a maior parte estão preparados.

“Os alunos, por sua vez, tiveram mais problemas com os códigos de acesso, mas aos poucos também foram sendo resolvidos, alguns com auxílio da própria escola, outros com o apoio dos formadores do Cefapro e até mesmo os casos mais complicados com o auxílio do pessoal da Seduc”, assinala.

Clailton lembra que, a falta de e-mail institucional, já disponibilizado pela Seduc, inicialmente deixou os professores apreensivos porque todos queriam logo colocar “a mão na massa”.

Somente no Cefapro de Alta Floresta, cerca de 1.600 professores participaram do primeiro bloco formativo para a utilização da plataforma, incluindo não só o conhecimento de suas potencialidades como também a parte pedagógica a ser trabalhada online.

Mais de 360 mil e-mails

Para que todos tenham acesso, a Seduc, em parceria com a Microsoft, está gerando e-mails institucionais para professores e estudantes. Estão previstas a criação de 15 mil contas de e-mails para os professores e mais de 360 mil contas para os alunos. O esforço engloba também a criação de todas as equipes de professores e alunos conforme as turmas existentes nas escolas.

Para o atendimento aos professores e estudantes, além do chat dentro do ícone “busque seu login e senha” a Seduc conta com mais dois canais de suporte, pelo 0800 65 1717 e pelo e-mail helpdesk@educacao.mt.gov.br.