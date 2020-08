Continuo com a intenção de concorrer à prefeitura." Diz delegado sobre boatos

O delegado Dr. Vinícius Nazário, licenciado do cargo para atividades políticas, afirma em entrevista ao jornal Mato Grosso do Norte, que segue com firme propósito na condição de pré-candidato a prefeito do Podemos até nas convenções. Neste evento, conforme ele, o partido irá tomar decisão de quem o representará nas eleições municipais. "Apesar de alguns boatos que eu teria desistido, continuo com a intenção de concorrer à prefeitura de Alta Floresta", assegura.



Ele lembra que no início o partido tinha quatro pré-candidatos a prefeito, mas esse número foi reduzido para apenas dois. Conforme o delegado, o ex-vereador Doglas Arisi também é pré-candidato do Podemos. Porém, ele disse que não está descartada a possibilidade de o coronel Ribeiro surgir novamente na disputa, apesar de ter dito que não seria candidato a nada e ficaria na articulação. "Certamente o Podemos buscará se coligar a outros partidos, temo plena convicção que sair como terceira via sozinho seria colocar em risco um projeto de renovação para a cidade de Alta Floresta", observa.



Para o pré-candidato, o Podemos formou um grupo com bons nomes e está preparado para a disputa eleitoral. Ele está convicto que o partido elegerá, no mínimo dois vereadores. "A meu ver, o quadro de vereadores do Podemos está repleto de nomes com grande potencial de se eleger. Não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, mas temos pessoas que nunca concorreram ao cargo de vereador e outros que concorreram nas últimas eleições e já demonstraram todo o potencial que possuem. Nossos candidatos são todos de pessoas que interagem muito com o cidadão, de diversas maneiras, muitos deles com serviços sociais relevantes em nossa cidade. Portanto, não tenho dúvidas que o Podemos conseguirá eleger pelo menos dois vereadores", avalia.



O presidente do Podemos em Alta Floresta, Evandro Navarro, afirma que o partido está aberto ao diálogo, conversando com todas as siglas. "Estamos tentando construir as alianças, conversando com todos, porque não tem como não conversar. O que descartamos a nível de aliança é qualquer uma que faça exigências antecipadas. Esse tipo de aliança é descartada é uma orientação das pessoas que compõe o partido, principalmente os que são pré-candidatos", disse.



Entretanto, ele observa que ao sair a resolução do Podemos, em Alta Floresta será obedecido os critérios da direção nacional com relação as alianças. "Quem não for recomendado pela direção nacional, nós vamos obedecer. Mas agora é fase de conversação e vamos aguardar as convenções para definição dos quadros, mas vamos procurar não sair sozinho. Acreditamos que é necessário fazer alianças, alianças boas e para o bem do município. E não as que visam antecipadamente a distribuição de cargos", assegura Evandro.