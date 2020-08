Laboratório do Laboratório em Alta Floresta amplia diagnósticos de Covid-19

Testes dos profissionais de saúde e segurança são priorizados e resultados entregues em 5 horas

O laboratório de biologia molecular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) na cidade de Alta Floresta está garantindo agilidade nos resultados de testes de Covid-19 na região, contribuindo para o controle da doença. São analisados por dia cerca de 50 exames do tipo RT-PCR, que detecta o vírus na fase ativa no paciente, e os resultados entregues às prefeituras entre 24 e 48 horas.

Além de Alta Floresta, o laboratório atende as prefeituras de Paranaíta, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Apiacás e Carlinda. O laboratório é o único da região e entrou em plena operação no dia 29 de julho, depois de passar por processo de padronização junto ao Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (Lacen-MT). Nos 15 primeiros dias de funcionamento foram realizados 711 testes, sendo que cerca de 40% dos resultados foram positivos.

Com a agilidade no resultado, os prefeitos têm maior controle sobre a real situação da doença no município e podem fazer um planejamento de controle da Covid-19 com maior assertividade. As secretarias de saúde dos municípios são responsáveis pelas coletas dos exames e o IFMT faz as análises.

Conforme dados da Secretaria de Saúde do Estado disponíveis no “Painel Epidemiológico”, a região do Alto Tapajós, que abrange essas seis cidades, registrou 1.122 casos e 24 mortes em decorrência de Covid-19 até o dia 16 de agosto.

Outro importante trabalho feito pelo laboratório do IFMT é a realização de testes em profissionais da saúde e segurança destas cidades. Com prioridade para estes casos, os resultados são entregues em até cinco horas. Atualmente são feitos em média 50 análises por dia, mas o laboratório tem capacidade de fazer até 90 testes diariamente.

Em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), o Laboratório de Biologia Molecular campus Alta Floresta também disponibilizou 200 testes de Covid-19 para as comunidades quilombolas de Mata Cavalo e Chumbo, localizadas em Nossa Senhora do Livramento e Poconé.

Diretor do IFMT campus Alta Floresta, Julio César dos Santos ressalta a importância social do laboratório para a região. “É uma conquista não só para a nossa instituição, mas também para toda a população da região Alto Tapajós. A palavra é agilidade. Antes os exames eram enviados para Cuiabá e os resultados demoravam até 15 dias para ficarem prontos. Hoje os prefeitos e suas secretarias de saúde têm o resultado rapidamente em mãos, identificando pacientes e podendo recomendar o isolamento social para impedir a proliferação da doença”, destacou o professor.

Legado pós-pandemia

O projeto da criação do laboratório de biologia molecular foi idealizado pela direção-geral do campus Alta Floresta e pela Pró-Reitoria de Extensão do IFMT. As professoras doutoras Laila Natasha Santos Brandão e Mônica Caroline Pavan Cassel, do campus Alta Floresta, foram as responsáveis técnicas do projeto e são elas que comandam as atividades na unidade junto com dois estagiários alunos do campus.

Foram realizadas parcerias para o custeio da compra dos equipamentos e insumos, que totalizaram cerca de R$ 1 milhão. Prefeitura de Paranaíta, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Consórcio de Saúde dos Municípios do Polo de Alta Floresta contribuíram financeiramente para a concretização do projeto.

Pensando na utilidade do laboratório no pós-pandemia, a doutora Laila Natasha Santos Brandão explica que a unidade foi criada para ser referência em análise molecular na região. Após a pandemia de Covid-19, poderão ser realizadas análises de outras doenças endêmicas no norte do Estado, como malária, hanseníase e dengue.

“Tivemos a parceria de muitas pessoas e instituições para montar este laboratório e ele foi pensado para ficar como legado para o IFMT e também para a região. Somos uma instituição que realiza diversos projetos de extensão junto a comunidade. Com esta estrutura, poderemos potencializar nossas ações”, disse a professora.

Outro campo de atuação será na saúde animal. O IFMT de Alta Floresta oferece o curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio e o curso bacharelado em Zootecnia. Dessa maneira, o laboratório servirá para o desenvolvimento de novos projetos nestes cursos, com a finalidade de aprimorar e aumentar a produção, sanidade e bem-estar animal.