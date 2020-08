Destaques 18/08/2020 05:09 Assessoria de Imprensa/Senar-MT Curso em Alta Floresta amplia fonte de renda de famílias Quando a pandemia chegou, a confecção de máscaras foi uma oportunidade para a costureira Lina Colman, 53, aumentar a renda familiar. A profissional foi atrás de conhecimento para ter outra fonte de renda quando a pandemia for embora. A costureira participou do curso "Confecção de boneca com tecido", treinamento proveniente de parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) e do Sindicato Rural de Alta Floresta, com carga horária de 24 horas. Além dos benefícios financeiros, foi uma oportunidade da costureira realizar um sonho. "Costuro desde menina e sempre quis aprender a fazer bonecas de pano. É uma técnica mais difícil que precisa de alguém para orientar e eu só consegui agora com o curso do Senar-MT." Nesta primeira quinzena com a nova habilidade, a costureira já produziu e vendeu bonecas e a meta é que o trabalho só aumente. "As máscaras, apesar de muitas, não dão tanto lucro. As bonecas são diferentes e já têm dado retorno." De acordo com o presidente do Sindicato Rural do município, Walmir Naves Coco, os treinamentos ofertados possibilitam novas oportunidades às famílias da região. "Com a pandemia, muitas pessoas têm procurado qualificação para melhorar a renda e os cursos vêm de encontro a essa necessidade." Segundo o Sindicato, em média as turmas são compostas por 15 pessoas e no período de restrições sanitárias, os treinamentos seguem todas as normas para manutenção da segurança dos participantes. Em parceria com o Senar-MT, atualmente 93 sindicatos rurais ofertam cursos gratuitos em todo Mato Grosso. Para conhecer a disponibilidade das capacitações em cada município, basta entrar em contato com o Sindicato Rural de seu município.

