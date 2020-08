Destaques 18/08/2020 07:11 Mais de 250 focos de calor são registrados em Nova Monte Verde Fotos: Divulgação 7ª CRBM Em período de estiagem e baixa umidade do ar, Militares do 7º Comando Regional de Bombeiros Militar de Alta Floresta estiveram na região de Nova Monte Verde, Apiacás e Nova Bandeirantes para serviços de orientação e prevenção a incêndios florestais.

Apenas no município de Nova Monte Verde foram registrados 280 focos de calor, “Fomos deslocados para cá, com apoio da prefeitura, estamos pegando pontos geográficos de calor e se deslocando até o local fazendo a orientação dos moradores que estamos em período proibitivo. Um período crítico, unido a pandemia, quando a fumaça e a poeira acabam atingindo mais”, destacou Sargento Jesuilson do Corpo de Bombeiros.

Conforme orientado, o período não permite nem fazer a queima de folhas secas, “estamos orientando a população que não faça nenhum tipo de queimada. Estamos atendendo a região inteira, o período proibitivo teve início em primeiro de julho e se estende até o dia primeiro de outubro, durante este período vamos ficar fazendo o monitoramento na região”, pontuou o sargento.

Nas regiões rurais as orientações são realizadas de forma mais ativa, com o uso de maquinários adequados para os tipos de foco. O empenho da equipe reduziu para 05 o número de focos em Nova Monte Verde.

