Alta Floresta: Dez são conduzidos por tráfico, cerca de R$ 7 mil e entorpecentes apreendidos

Dez pessoas foram conduzidas em duas ocorrências de tráfico de drogas registradas na noite de segunda-feira (17) em Alta Floresta. Após denúncia de atitude suspeita, a guarnição de Força Tática localizou os suspeitos em um veículo, onde foram apreendidos produtos entorpecentes e oito pessoas, um caderno de anotação do tráfico foi apreendido no local denunciado onde um suspeito conseguiu fugir adentrando uma área de pasto.

Com informações repassadas na Central de Operações da Polícia Militar (Copom), diligências até a residência de um dos detidos, conhecido pelas guarnições, outras duas pessoas foram conduzidas com mais produto entorpecente.



A ocorrência teve início pouco após as 21h no bairro Jardim Europa, quando um grupo de ciclistas passava pelo local e denunciaram a atitude suspeita de um rapaz sentado no meio fio conversando com outros dois rapazes em um veículo Gol. A guarnição de Força Tática se deslocou e encontrou o veículo deixando o bairro, sentido a rodovia MT-208. Mesmo com sinais sonoros e de luzes, o condutor do veículo não obedeceu às ordens de parada, um dos ocupantes arremessou um objeto pela janela.



Reforço policial foi solicitado, já nas proximidades do trevo o condutor reduziu a velocidade e foi abordado pela guarnição. Um dos ocupantes, conhecido do setor policial, tentou fugir a pé, mas foi contido e sendo necessário o uso de spray de pimenta e uso de força moderada. Os ocupantes foram conduzidos ao Copom, a guarnição retornou pelo caminho e localizou um aparelho celular danificado, compreendido pela polícia como prática comum feita por pessoas faccionadas ao "Comando Vermelho" como forma de dificultar a obtenção de provas e proteger demais faccionados.



Em diligências ao local de onde surgiu a denúncia, foi avistado um indivíduo correr rumo ao pasto, não sendo possível sua identificação. No local que este se encontrava foi encontrado um caderno de capa na cor verde com várias anotações relativas ao tráfico de drogas. Durante as buscas pelo indivíduo que correu, passou pelo local um veículo Gol de cor branca que levantou suspeitas dos policiais que o abordaram e encontraram uma grande quantidade em dinheiro. Os ocupantes deste veículo são conhecidos no meio policial por terem envolvimento com o tráfico de drogas, seus apelidos estariam anotados no caderno encontrado.



No interior deste veículo foram encontrados 02 (dois) invólucros de substância análoga a pasta base de cocaína no acento do motorista, que alegou ser motorista de aplicativo, porém não é cadastrado para tal e afirma ter levado os indivíduos ao local por amizade. No chão da parte traseira do veículo foi localizado mais invólucros de substância análoga a maconha. Na Central de Operações foi feito nova revista nos dois veículos, sendo encontrado no veículo Gol abordado, 01 (um) invólucro contendo 45 (quarenta e cinco) pequenas porções de substancia análoga a pasta base de cocaína.



Com as informações de um dos detidos, a guarnição se deslocou até a residência do indivíduo, ao se aproximar visualizou um indivíduo estacionando uma moto de cor preta e evadindo do lugar pulando muros em direção a residência do conduzido, em acompanhamento a pé foi possível localizar o menor infrator dentro da residência do conduzido, que estava em posse de 05 (cinco) porções pequenas de maconha e R$ 122,00. Em buscas na residência, foi localizado num compartimento da geladeira, um pedaço médio de maconha e que em seu quarto foi localizado restante do dinheiro R$ 884,00, uma TV Samsung sem nota fiscal, e vários relógio sem Nota Fiscal, sendo mercadoria proveniente da troca na boca de fumo.



O caso foi registrado e todos envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.