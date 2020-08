Nova Monte Verde comemora 29º aniversário

A população de Nova Monte Verde, no Centro Norte mato-grossense, distante 941 km de Cuiabá, comemora nesta quarta-feira (19), o 29º aniversário de emancipação político-administrativa do município, com ações do Governo do Estado em obras de infraestrutura e na saúde, além de repasses de recursos financeiros.

Por meio da Sinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), os 9.178 novamonteverdenses (habitantes estimados pelo IBGE em 2019) estão sendo beneficiados com quatro pontes de concreto na MT-208. Três estão finalizadas, enquanto a quarta está com 84% das obras executadas.

Entre as três pontes finalizadas (sobre rio Turvo, com 40,55 metros extensão; sobre o rio Apui I, com 40 metros; e sobre o rio Apui II, com 30 metros), as duas últimas estão em fase de encabeçamento (aterro nas suas cabeceiras para nivelá-las à altura da rodovia), por meio de convênio com a Prefeitura Municipal. Os investimentos nas obras das pontes somaram R$ 13,3 milhões.

Por meio a Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram enviados ao município 775 testes rápidos para detecção do coronavírus e medicamentos para o tratamento (kit Covid) – 4.130 comprimidos de azitromicina, 3.304 de ivermectina e 26.157 de dipirona, além de 642 frascos do próprio dipirona.

O Governo do Estado também repassou ao município de Nova Monte Verde em 2020, até o mês de maio, R$ 3,23 milhões em ICMS, IPVA e Fethab, além de outros R$ 1,698 milhão entre 2019 e maio deste ano, referentes a assistência social, transporte escolar, saúde e emendas parlamentares.

Economia

O Produto Interno Bruto (PIB) municipal de R$ 175,18 milhões é composto por serviços (R$ 66,4 milhões), administração pública (R$ 52,08 milhões), agropecuária (R$ 31,85 milhões) e indústria (8,62 milhões), impostos (R$ 16,2 milhões). O PIB per capita é R$ 19.857,79.

Uma pequena parte do rebanho bovino de 383.841 cabeças (21º no ranking estadual) ou cerca de 1.000 vacas ordenhadas, segundo dados do IBGE de 2018, é direcionada à produção de 1,095 milhão de litros de leite. De acordo com Observatório do Desenvolvimento da Seder, o município conta um laticínio. Possui também um rebanho galináceo com 22.340 cabeças, das quais 11.170 galinhas, com 112 mil dúzias de ovos.

Basicamente formada por produtores familiares, a agricultura de Nova Monte Verde colheu em 2018 (IBGE), em toneladas, arroz (6,6 mil), soja (4,25 mil), milho (1,44 mil), banana (300), melancia (200), mandioca (150), palmito (150, café (80), castanha do Brasil (48) e cacau (4), além de 150 mil frutos de abacaxi, 460 toneladas de carvão vegetal, 4.168 metros cúbicos de lenha e 72.200 de madeira em tora.

História

O começo de Nova Monte Verde, cujo nome veio do Morro Monte Verde, está ligado à colonização de Alta Floresta, município do qual foi distrito, na década de 1970. A área onde hoje está localizada foi dividida em lotes urbanos e rurais, no modelo de agrovilas.

Diz-se que a propaganda de solo fértil atraiu centenas de famílias, que foram chegando e formando o núcleo. Segundo o site da prefeitura, os pioneiros escolheram o dia 19 de agosto como data de fundação do lugar, porque neste dia chegaram as primeiras famílias de colonos à localidade.

Em 1987, foi elevado à condição de distrito de Alta Floresta, ainda com o nome de Monte Verde, enquanto em 1991 se emancipou administrativamente, já com denominação de Nova Monte Verde, desmembrada dos municípios de Alta Floresta, Apiacás e Juara.

(Colaboraram Karine Miranda, da Sinfra; e Fernanda Nazário, da SES)