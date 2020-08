Destaques 20/08/2020 05:41 Nove bairros de Alta Floresta devem ter oscilação no fornecimento de água tratada Foto: Divulgação A Águas Alta Floresta informa que devido ao alto consumo de água associado a estiagem e altas temperaturas registradas nesta semana, os reservatórios de água do Centro e da região da Cidade Alta tiveram queda dos níveis, ocasionando parada no bombeamento por aproximadamente 1 hora (18:30 às 19:30). Em virtude da parada poderão ocorrer oscilações no abastecimento dos bairros Cidade Alta, Boa Nova, Flamboyant, Perimetral, setores A, B, C, D e F. A previsão da companhia é que o abastecimento seja normalizado e com as redes pressurizadas até o final da noite. Portanto, as caixas d'água residenciais poderão ser reabastecidas normalmente durante a madrugada do dia 20/08, quinta-feira. A Águas Alta Floresta agradece o apoio da comunidade e ressalta a importância da adoção de práticas de uso consciente da água, evitando o desperdício. Em caso de dúvidas, o telefone de atendimento ao cliente é o 0800 400 0504

Veja também sobre Alta Floresta água tratada Nove bairros Voltar + Destaques