Confederação projeta retomada em outubro das competições de futsal em Mato Grosso

Classificado para a Taça Brasil e a Copa do Brasil, categoria adulto masculino, o time da PFOS Alta Floresta de Futsal deve estrear nas competições nacionais em outubro. Esta é a projeção da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), que divulgou o calendário da realização dos torneios nesta semana.

Mato Grosso também contará representante na modalidade feminina. O Uirapuru/Cáceres está credenciado para disputar a Taça Brasil e a Copa do Brasil. As competições nacionais masculinas iniciam em 03 de outubro e as femininas em 10 de outubro.

Pelas divisões de base, Mato Grosso também terá representantes. No masculino, o Sorriso está garantido na Taça Brasil Sub-20, e deve entrar em quadra em outubro. No feminino, o time do Barra Futsal deve estrear em novembro. No sub-17 o Uirapuru representante masculino deve jogar apenas em dezembro. Enquanto as meninas do Mixto, entram em quadra só em janeiro de 2021.

Mato Grosso também contará com representante na Taça Brasil Sub-15. A Associação Nobrense de Futsal irá representar as cores do estado nas duas categorias, masculino e feminino, e a estreia está prevista para janeiro de 2021. No sub-13 teremos representante apenas no masculino, e será pelo time ENP/Futsal sem drogas, e também deve ficar para o ano que vem.

Ainda teremos times jogando pelas categorias sub-11 do masculino com o Diamantinense, no sub-09 também no masculino com o Uirapuru, que vai jogar também no sub-07, todas elas com início previsto de janeiro a março do ano que vem.

Para Pedro Verão, presidente da Federação Mato-grossense de futsal (FMFS), o novo calendário divulgado pela CBFS pode atender aos clubes que irão disputar as competições nacionais, sem que haja risco da saúde.

“O calendário da forma que ficou, com um espaçamento de datas entre as categorias, nós vimos aí que algumas ficaram para o ano que vem, até março, pode ajudar, então até lá a gente espera que essa situação da Covid-19 já tenha melhorado em todo o país, e que nossos times possam representar bem o estado de Mato Grosso”, concluiu Pedro Verão.