Destaques 20/08/2020 06:24 Alta Floresta: Barco vira e piloto desaparece ao levar turistas para passeio Agentes do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta (803 km ao norte de Cuiabá) buscam pelo piloto de barco Odair Guedes, 30 anos, que desapareceu no Rio Teles Pires no início da tarde desta quarta-feira (19). De acordo com os militares, a embarcação tombou enquanto o profissional transportava dois turistas para um passeio. À reportagem, o sargento Moraes, que coordena a equipe de buscas pelo desaparecido, informou que a área onde o trio estava é conhecida por conta das pedreiras. Segundo o oficial, com a seca as pedras das cachoeiras ficam à mostra e toda a rota se torna ainda mais perigosa por conta da forte corredeira. Popularmente conhecida como 'Boca quente', a área onde o piloto desapareceu tem uma largura que chega até os 200 metros de extensão em algumas partes e fica a aproximadamente 35 km de distância da área central do município. Informações apuradas pelo portal apontam que somente os turistas estariam utilizando coletes salva-vidas no momento do incidente. Os bombeiros foram acionados por volta das 12h30. De acordo com os bombeiros, a embarcação que levava o trio não teria suportado subir o rio e virou. Com coletes salva-vidas, a dupla de turistas conseguiu boiar e procurou local seguro às margens do Teles Pires. Contudo, o piloto não foi mais visto depois do acidente. O caso segue sendo acompanhado pelos bombeiros de Alta Floresta.

