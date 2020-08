Destaques 20/08/2020 06:54 Assessoria de Imprensa MT: PF deflagra ´Operação Padrino´ para combater fraudes a licitações e desvio de recursos públicos Foto: Divulgação A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (20/8) a Operação Padrino, com o objetivo de combater fraudes a licitações e desvio de recursos públicos em Araputanga/MT, município a 337 km de Cuiabá. Os policiais cumprem sete mandados de busca e apreensão na prefeitura e em empresas e residências do município. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Foram apreendidos até o momento R$ 50 mil em espécie e jóias na casa de um dos investigados. A operação teve início a partir de uma denúncia recebida na promotoria de Araputanga. Na ação de hoje, a PF visa angariar provas relacionadas aos crimes cometidos, além de apurar a participação de servidores públicos, contratados e empresários no esquema criminoso. As investigações apontam que a empresa de um servidor público foi subcontratada de forma ilegal por pessoa jurídica vencedora de licitações no município. A ação evidencia o direcionamento e o favorecimento pessoal dos envolvidos, além de demonstrar vínculos de intimidade entre os sócios das empresas vencedoras e os agentes públicos. A PF ainda apura a emissão de notas fiscais “frias” pelas pessoas jurídicas e a consequente inexecução dos serviços. * O nome da operação é uma referência à palavra italiana “padrino” (padrinho em português), uma alusão ao fato de o principal investigado apadrinhar seus conhecidos em cargos-chave na prefeitura. A prática facilitava os delitos, beneficiando apadrinhados e terceiros em prejuízo de toda a comunidade.

