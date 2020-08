Destaques 20/08/2020 13:28 Homem sai para tirar cabo de enxada e é encontrado sem vida em Carlinda Corpo de Bombeiros de Alta Floresta foi acionado na madrugada desta quinta-feira (20) informando sobre um homem que havia desaparecido no município de Carlinda. Conforme a família, o homem havia saído de casa na manhã de quarta-feira e não retornado, buscas foram realizadas, como o homem não foi encontrado, por volta das 03h30 da manhã o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar buscas.

No início desta manhã uma equipe com três militares saiu para buscas na comunidade Bom Semeador. As informações repassadas pela família são de que o homem de 58 anos saiu pela manhã para tirar um cabo para enxada em uma mata próxima a residência. Já no período noturno quando a esposa retornou do serviço, notou a ausência do homem e acionou os filhos.

Buscas foram realizadas pelos filhos durante a noite, como o homem não foi localizado, o Corpo de Bombeiros foi acionado durante a madrugada e se deslocou no início da manhã para auxiliar os familiares nas buscas. Pouco após as 11h da manhã, o senhor que havia desaparecido, foi encontrado sem vida às margens de um lago, afastado de onde ele havia sumido.

Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil foram acionados por haver indícios de crime no local onde o homem foi localizado. O homem foi identificado como Osmar José Rohling.

