Destaques 20/08/2020 17:27 MidiaNews Temperatura cai em Cuiabá, mas frio chega com menos força que o previsto Foto: Divulgação Com a aproximação da massa de ar frio, a temperatura começa a cair em Cuiabá e Chapada dos Guimarães. Após atingir a marca de 41ºC nessa semana, a máxima caiu para 30ºC nesta quinta-feira (20) na Capital. O fenômeno meteorológico deve derrubar as temperaturas até nas regiões mais quentes do País a partir desta quinta. Meteorologistas explicam que esse tipo de massa se forma próximo a regiões polares. Depois ela sobe pelo sul da Argentina e pode se deslocar mais próxima ao Oceano ou pelo continente. Apesar do frio já estar chegando na Capital, a previsão para o fim de semana mudou, com uma perspectiva de temperaturas um pouco maiores que as previstas até então. A esperada temperatura abaixo de zero em Chapada dos Guimarães, por exemplo, já não deve acontecer, já que a mínima na cidade deve ficar em 0ºC, segundo previsão do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) nesta quinta-feira. Na última previsão de frente fria em Cuiabá, entre os dias 26 e 27 de julho, a queda de temperatura não se concretizou. Naqueles dias, a previsão era de que os termômetros em Cuiabá atingissem a marca dos 15ºC, o que não ocorreu. Cuiabá Para sexta-feira (21), a previsão do Inpe aponta máxima de 21ºC com mínima podendo chegar a 14ºC. No sábado (22), a expectativa é de temperaturas ainda mais baixas. A máxima não deve ultrapassar os 28ºC e a mínima pode ser de 10ºC, sendo a menor temperatura registrada desde o ano passado. No domingo (23), a temperatura máxima sobe para os 36ºC, mas a mínima permanece baixa, em 12ºC. A previsão já se alterou, se comparado ao que foi divulgado pelo Inpe no início da semana, quando a mínima prevista para a Capital era de 6ºC no sábado. Chapada dos Guimarães Nesta sexta, os termômetros podem registrar 4ºC na mínima, com máxima de 20ºC. Para o sábado, a mínima cai para 0ºC, enquanto a temperatura máxima pode chegar a 25ºC. No domingo a temperatura pode subir, com máxima de 32ºC, mas mínima de 5ºC. Também em Chapada houve mudanças no prognóstico, já que no início da semana a previsão era de -3ºC.

