Destaques 21/08/2020 06:43 Dayanni Ida/RD News Bispo diz que comentário de padre de Carlinda foi infeliz; diocese segue apurando os fatos Foto: Reprodução A cúpula da Igreja Católica em Mato Grosso ainda estuda uma penalidade ao padre de Carlinda Ramiro José Perotto, que fez postagens nas redes sociais sobre o estupro, gravidez e aborto realizado por uma menina de 10 anos, moradora do estado do Espírito Santo. A informação é do líder da diocese de Sinop, sede responsável pela paróquia de Carlinda, dom Canísio Klaus, que nega o afastamento do páraco. Segundo o bispo, muitas noticias falsas vem sendo publicadas e por isso, a ordem têm tido cautela em analisar todas as circunstâncias para enfim emitir um comunicado oficial à população. Padre Ramiro foi alvo de um "bombardeio" de ofensas virtuais após publicar em seu perfil pessoal que a garota de 10 anos, brutalmente estuprada pelo tio e que engravidou, compactuou com o crime sexual. Atacado, reclamou de distorções e afirmou ter sido hackeado. Após o acontecimento, o religioso tornou privado seus perfis na rede. Quem tentou acessar suas contas nessa quinta (20), já não conseguiu. Avaliação das postagens O bispo Dom Canísio disse que a administração ouviu o pároco e recebeu impressos das postagens feitas por ele na íntegra. “Precisamos ouvir e analisar com calma, estou com os documentos em mão e avaliando tudo que foi dito. Infelizmente é claro que ele foi infeliz em suas palavras quando foi responder a um dos comentário que recebeu na publicação que fez”, explicou. Ainda segundo Canísio, o padre pediu perdão por sua atitude e esta colaborando com todo o processo de apuração. Nesta quinta (20), Ramiro José Perotto disse que sua intenção era apenas se posicionar conforme a doutrina católica, que é contra a prática do aborto e que os ataques são sem fundamentos. Por telefone, ele explicou que fez três postagens, na primeira, replicou a carta da CNBB de dom Walmor, que lamentou o aborto realizado na criança e apontou como crime hediondo. Na segunda, ele disse que publicou um vídeo que gravou, mas que em seguida acabou excluindo a postagem. E a última, já exausto com o bombardeio de comentários anteriores desabafou. “Daí eu postei assim: Se você é católico, se você é cristão, pense na sua fé antes de ser a favor do aborto. As três postagens são minhas. E tiveram inúmeros comentários, foi nisso aí que começam a atacar a gente”, contou.

