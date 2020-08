Destaques 21/08/2020 14:33 Redação I Nativa News Policia Civil instaura inquérito após declarações insinuosas do padre de Carlinda Foto: Reprodução A Polícia Judiciária Civil instaurou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do padre Ramiro José Perotto, pertencente à Igreja de Carlinda, entendo que as publicações em rede social fizeram apologia de crime ou criminoso.

Os comentários tecidos pelo pároco se deram em publicações relacionadas sobre fatos ocorridos no Espírito Santo, onde uma criança de 10 anos de idade sofreu estupro por quatro anos, tendo como agressor o próprio tio, resultando em uma gravides que foi interrompida após judicial. Várias matérias foram produzidas sobre o caso e repercutida a ação do pároco por seus comentários.

Trecho do despacho assinado pelo delegado Pablo Bonifácio Carneiro diz “Destaca-se que tais afirmações, mormente advindas de uma autoridade religiosa, numa região onde existe o exacerbado número de estupros de vulneráveis, podem sugerir um fomento à prática de delitos desta natureza, sendo uma instigação indireta a este crime classificado como hediondo.”

O despacho ainda aponta requisição ministerial da promotora de justiça Dra. Lais Liane Resende requisitando a apuração do delito tipificado no artigo 287 do Código Penal, cometido em tese, pelo pároco. O despacho ainda determina a junção de matérias veiculadas na imprensa local, principalmente entrevista concedida pelo pároco à emissora de TV local, TV Nativa, onde o pároco afirmou que “existem crianças que se vestem para provocar os adultos”.

O pároco será intimado para prestar os devidos esclarecimentos diante suas declarações públicas sobre os fatos envolvendo estupro de vulnerável.

