Destaques 21/08/2020 18:28 Alta Floresta: geradores reforçam sistema de abastecimento de água Foto: Divulgação Entre os dias 24 a 26 de agosto, a Águas Alta Floresta, concessionária de serviços de saneamento da cidade, realizará a instalação de três novos geradores de energia, na Estação de Tratamento (ETA), na captação de água bruta e na estação elevatória de água que abastece a região central da cidade, visando manter a regularidade do fornecimento de água mesmo diante de eventual instabilidade do sistema elétrico. Os procedimentos serão realizados em horário diferenciado, às 06h da manhã, com previsão de duração de uma hora, causando o menor impacto possível à comunidade. “Os equipamentos instalados funcionarão no fornecimento de energia em casos de emergências, podendo assim, manter a regularidade do abastecimento e do funcionamento do sistema como um todo”, explica o gerente da Águas Alta Floresta, Christopher Alves. A concessionária já havia feito a instalação de outros 5 geradores de energia em estações elevatórias (de bombeamento) de esgoto: Estação Elevatória Almeida Prado, Teles Pires, Ayrton Sena, Setor G e Boa Nova. Investimento concreto e mais avanços nos serviços oferecidos à população de Alta Floresta. Além disso, o gerente da concessionária salienta que outras ações já foram realizadas pela companhia para a manutenção do sistema de tratamento e abastecimento da cidade. “Recentemente, desenvolvemos ações de combate a perdas e vazamentos, manutenção e melhorias nos sistemas de automação e a implantação do plano de descarga preventiva (limpeza) na rede de abastecimento. Outras ações ainda estão em andamento na cidade, visando manter o mais alto padrão de qualidade da água fornecida à população de Alta Floresta”. A Águas Alta Floresta ressalta que toda melhoria no serviço prestado deve ser acompanhada do consumo consciente de água, riqueza natural. A concessionária segue à disposição para atendimento aos clientes por meio de seus canais de relacionamento: 0800 400 0504, o WhatsApp (17) 9 9641-3259 e o site https://www.iguasa.com.br/alta-floresta. Confira o calendário de execução das instalações: • Segunda-feira, 24 de agosto, captação de água; • Terça-feira, 25 de agosto, Estação de Tratamento de Água (ETA); • Quarta-feira, 26 de agosto, Elevatória de água do centro da cidade. Sobre a Águas Alta Floresta: Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 37 municípios brasileiros e que alcança 6 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil. Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento, controlada pela IG4 Capital, atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros: Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, por meio de 18 operações que somadas beneficiam 6 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2019, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Grate Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, "ig" quer dizer água. www.iguasa.com.br.

