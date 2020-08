Destaques 21/08/2020 18:35 Corpo de Bombeiros e IBAMA de Alta Floresta devolvem cascavel para seu habitat natural Foto: Divulgação Na tarde de ontem quinta-feira (20), a unidade do Corpo de Bombeiros Militar em Alta Floresta (7ª CIBM) fez a soltura de uma cascavel em seu habitat natural. O animal foi levado para o quartel na manhã de quarta-feira (19/08), às 09h20, por um homem, o qual informou que a serpente havia sido encontrada em um amontoado de madeiras quando ele fazia a limpeza do barracão de uma chácara próxima de Alta Floresta. Após os militares verificarem que se tratava possivelmente de uma cobra cascavel, com cerca de 70 cm de comprimento, fez-se contato com o IBAMA a fim de obter maiores informações acerca da real espécie da serpente como também do local mais apropriado para realizar a soltura do animal, levando em conta critérios técnicos ambientais, já que nunca houve registro pela 7ª CIBM de aparecimento de serpente dessa espécie na cidade e ao entorno, levando dessa forma a crer que não se tratava de uma espécie nativa daquela região. O órgão ambiental fez o levantamento de uma área onde há a incidência destes animais e, no final da tarde desta quinta-feira (20), dois militares da 7ª CIBM e mais uma agente do IBAMA fizeram a realocação da serpente numa área de preservação permanente há cerca de 65 quilômetros de Alta Floresta, com acesso pela Rodovia MT-325, comumente chamada de Estrada da Pista do Cabeça. A unidade do IBAMA de Alta Floresta reportou que buscará mais informações acerca do aparecimento da cascavel na região onde foi encontrada para fins de registro e acompanhamento destes animais caso apareçam próximo da área urbana.

