Destaques 22/08/2020 08:04 Redação I Nativa News Vigilância Sanitária de Alta Floresta aciona PM após ofensas de proprietário de estabelecimento comercial Foto: Reprodução/Ilustração Fiscal da Vigilância Sanitária de Alta Floresta aciona Polícia Militar após ofensas em estabelecimento comercial que descumpria medidas de prevenção durante o período de pandemia. O fato foi registrado após as 22h na avenida Ayrton Senna.

De acordo com relatos da fiscal, a equipe composta por três pessoas estava em fiscalização na avenida quando notou que na conveniência de um posto de combustíveis haviam muitas pessoas sem máscara, caracterizando aglomeração, ainda a presença de crianças. Ao adentrar o estabelecimento a fiscal solicitou o alvará informando que emitiria uma notificação orientativa.

A fiscal relatou à Polícia Militar que neste momento a funcionária do estabelecimento ligou para o proprietário que chegou ao estabelecimento alterado, gravando um vídeo com o aparelho celular, emitindo palavras ofensivas contra a equipe de fiscalização, dizendo que “eles eram desocupados, que o prefeito Asiel não está fazendo uma boa gestão e que a equipe de fiscalização covid-19 está perseguindo o seu estabelecimento e maltratou os seus clientes na abordagem”.

Diante os fatos o boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária para as devidas providências.

