Destaques 22/08/2020 08:29 Redação I Nativa News Homem morre após ser atropelado pelo próprio carro em Alta Floresta Foto: Divulgação Um incidente com veículo resultou em um óbito no final da tarde de ontem (22) em Alta Floresta. Fato registrado pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros no bairro Jardim Universitário.

Conforme relatos, um homem de 40 anos parou seu veículo Uno na rua Sonia Maria Faleiros, esqueceu de acionar o freio de mão. O veículo começou a descer na rua íngreme no momento em que o proprietário tentou segurar o veículo, mas acabou sendo atropelado.

O veículo desceu a rua atravessando a rodovia MT-325 parando no barranco da lagoa no bairro Mirante dos Lagos. Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimentos a vítima, que acabou falecendo no Hospital Regional.

Veja também sobre Alta Floresta atropelado próprio carro morre Mato Grosso Voltar + Destaques