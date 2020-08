Destaques 23/08/2020 07:00 Djeferson Kronbauer/PowerMix Três pessoas ficam feridas após capotamento na BR-163 em Nova Mutum Foto: PowerMix Uma caminhonete Toyota Hilux, de cor prata, placas de Peixoto de Azevedo, saiu da pista e capotou na manhã de ontem sábado (22), por volta das 09h30 no KM 571 da BR-163 em Nova Mutum-MT. Haviam cinco no interior do veículo, entre elas duas crianças, o condutor da caminhonete relatou que havia saído de Peixoto de Azevedo e que seguiria para Chapada dos Guimarães, quando ao realizar uma ultrapassagem, uma carreta de modelo não identificado o jogou para fora da pista. (Essa versão será investigada). Uma das crianças foi arremessada para fora do veículo, no momento do acidente o cinto de uma cadeirinha, onde estava uma criança teria se rompido. A equipe de resgate da Rota do Oeste foi acionada, e encaminhou três pessoas sendo duas crianças e um adulto ao Hospital Municipal de Nova Mutum. Já outros dois ocupantes assinaram o termo de recusa de atendimento. A PRF esteve no local do acidente, colhendo informações para a confecção do boletim de ocorrência. O veículo foi removido do local, e deixado no pátio de um Posto de Combustíveis as margens da rodovia BR-163 em Nova Mutum. A identidade e o estado de saúde das vítimas não foram divulgados.

Voltar + Destaques