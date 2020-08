Destaques 23/08/2020 07:10 Clientes podem parcelar contas atrasadas em 12x no cartão de crédito; até R$ 3 mil Quem está com a conta de energia atrasada terá a opção de parcelar a dívida em até 12 vezes no cartão de crédito. Basta procurar os canais de atendimento da Energisa para regularizar a situação. Segundo assessoria, mais de 100 mil clientes já negociaram suas dívidas e evitaram cortes que estão permitidos desde 1º de agosto. O novo serviço é válido até para quem tem mais contas em atraso, mas deve totalizar até R$ 3 mil. Essa é mais uma forma de pagamento que permite ao cliente maior controle das suas finanças, evitando imprevistos com o acúmulo de contas. Logo que ficou sabendo da possibilidade, a aposentada Maria da Penha Ataíde da Silva, foi negociar a dívida. “Achei uma boa iniciativa e muito fácil de pagar. Fiz tudo de casa, direto pelo celular. Parcelei em duas vezes por causa do meu controle do orçamento da minha casa”. Negociação Além do parcelamento pelo cartão de crédito, a Energisa está disposta a analisar as condições dos seus clientes que podem optar por outras formas facilitadas de pagamento com entrada reduzida, descontos e flexibilização das parcelas. “A Energisa entende esse momento sensível e por isso tem estimulado os clientes a manterem o pagamento em dia, criando condições especiais para cada perfil”, comenta o gerente de Serviços Comerciais da Energisa Mato Grosso, Murilo Galvão Marigo. Para negociar pela Gisa, assistente virtual disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp, é só escrever Parcelamento e dar início à conversa. Se preferir pelo site, basta acessar a Agência Virtual em https://www.energisa.com.br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. No APP Energisa On, só clicar no ícone Parcelamento. Serviço • Site: energisa.com.br • WhatsApp (Gisa): 65 9999 7974 • Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular) • Call Center: 0800 646 4196

