Divulgado seletivo para cursos de graduação nos campi do IFMT de Alta Floresta e Várzea Grande

Até o dia 09 de setembro 2020, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2020/2 dos Cursos de Graduação do IFMT, com ingresso no segundo semestre do ano letivo de 2020 – Edital 079/2020. Serão ofertadas 70 vagas, distribuídas nos Campi Alta Floresta (Tecnologia em Gestão de recursos Humanos) e Várzea Grande (Tecnologia em Gestão Pública).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em: http://selecao.ifmt.edu.br/

São requisitos para a inscrição: ter concluído o ensino médio ou equivalente até a data da matrícula; apresentar as informações exigidas neste Edital; ter realizado uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, sendo válidas as notas obtidas nas edições do ENEM 2010 ou posterior. Qualquer dúvida e/ou ajuda técnica referente às inscrições devem ser encaminhadas dentro do período de inscrição, no e-mail: lista.processoseletivo@ifmt.edu.br

Para se inscrever é necessário preencher, eletronicamente e sem cometer erros, todos os itens do formulário de inscrição, no endereço http://selecao.ifmt.edu.br , inclusive o questionário socioeconômico. O candidato deverá se inscrever identificando o seu número de inscrição do ENEM 2010 ou posterior, sem o qual não será possível a inscrição neste processo seletivo. O candidato terá que digitar corretamente (sem espaço, sem acrescentar número, letra, hífen ou qualquer sinal) o número de inscrição do ENEM que participou.

No ato do preenchimento do formulário de inscrição, é necessário ter em mãos o número do CPF e da cédula de identidade ou documento equivalente, oficial, com foto de validade nacional.

No dia 15 de setembro de 2020 o IFMT disponibilizará a confirmação de inscrição, contendo o nome do candidato, o número da inscrição, o curso pretendido e Campus que realizará o curso, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/

Caso deseje fazer uso do nome social, o candidato deve preencher o formulário, indicando a sua escolha pelo uso do nome social e, no período de 21 de agosto a 09 de setembro de 2020, encaminhar os seguintes documentos para inscrição: fotografia atual, nítida, individual, colorida, com fundo branco, sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares); cópia digitalizada, frente e verso, de um dos documentos de identificação oficial com foto, válido;cópia assinada e digitalizada do formulário de solicitação de atendimento pelo nome social.

No dia 17 de setembro de 2020, serão divulgadas, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/ , dez listas, sendo uma dos candidatos da listagem geral que foram aprovados e os excedentes no processo seletivo 2020/2; e nas outras nove listas constarão os nomes dos candidatos aprovados e os excedentes que se inscreveram como cotistas (reserva de vagas), por curso e turno.

Para mais informações sobre o processo seletivo 2020/2 dos Cursos de Graduação acesse, abaixo, o Edital 079/2020.