Destaques 25/08/2020 05:43 Arão Leite/J. Cidade NOVA BANDEIRANTES: Jovem de Carlinda é morto em garimpo com tiro na nuca Foto: Reprodução A Polícia Civil de Nova Bandeirantes tem mais um homicídio a investigar. Lucas Inácio Machado, de 19 anos, foi morto com um tiro na região da nuca. O disparo teria sido efetuado por uma espingarda. Tudo aconteceu segundo informações quando o jovem se dirigia da chamada Vila, no Garimpo Juruena – 198Km da cidade- para o ‘baixão’ ou local de trabalho.

A vítima conforme familiares, estava com mais dois companheiros de trabalho e no meio do caminho o atirador, que possivelmente fazia campana, efetuou o tiro em sua cabeça. “Não sabemos quem foi e porque mataram, mas esperamos que a Polícia possa dar essa resposta ou então, que a justiça de Deus não tarde”, comentou uma tia, a espera da liberação do corpo na Politec, em Alta Floresta.

Lucas é morador da Rua Maravilha, município de Carlinda e segundo a família, saiu de casa há quase 30 dias para trabalhar no Garimpo Juruena. “Pelo menos nós não sabemos de inimigos dele”, disse um tio. “A mãe dele não quer acreditar”, concluiu o padrasto, também na Politec.

O corpo, devido falta de profissional de plantão, seria levado para Guarantã do Norte ou Sinop onde passaria por exame de necropsia. Somente depois seria liberado para velório e sepultamento.

A Polícia ainda não se manifestou sobre o caso.

Veja também sobre NOVA BANDEIRANTES garimpo morto Carlinda Mato Grosso Voltar + Destaques