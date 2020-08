Destaques 25/08/2020 04:16 Idoso de 88 anos é a 18ª vítima da COVID-19 em Alta Floresta • 679 casos recuperados O município de Alta Floresta registrou a 18ª morte por covid-19 neste início de semana, a vítima é um idoso de 88 anos, João Porfirio Cardoso, que estava há alguns dias internado no Hospital Regional Albert Sabin, nesta segunda-feira (24) foi transferido para um hospital particular, onde faleceu.

Alta Floresta acumula 846 casos de covid-19 desde o início da pandemia no munícipio, destes 679 estão recuperados, contabilizando 18 mortes. Conforme o Boletim Epidemiológico emitido nesta segunda-feira (24), o município possui 146 casos ativos e 101 suspeitos aguardando resultado do teste.

Bom Pastor, setor G e Boa Nova, são os bairros que acumulam maior incidência de casos ativos. A Secretaria Municipal de Saúde destinou a Unidade Básica de Saúde – UBS Ana Neri, localizada no setor B, exclusivamente para atendimentos de casos de síndrome gripal. Onde pacientes com sintomas podem procurar atendimento médico.

Ainda em funcionamento está a Central de Atendimento Covid-19, que possui plantão 24 horas e em horário comercial um médico para tirar dúvidas através dos telefones (66) 3512-3167 / 3512-3168 / 3512-3187 / 3512-3188

