Destaques 25/08/2020 09:46 Só Notícias/David Murba Alta Floresta: Motorista desvia de capivara e carreta com milho tomba na MT-208 A Volvo vermelha carregada com milho tombou, hoje de madrugada, por volta das 4h, na MT-208, em Alta Floresta (316 quilômetros de Sinop) sentido ao município de Carlinda. O motorista, de 21 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros reclamando de dores no quadril. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional para os exames necessários. O cabo do Corpo de Bombeiros, Wellington Santos Pereira informou, ao Só Notícias, que o motorista estava saindo de uma rotatória, quando foi tentar desviar de uma capivara que atravessava a via, perdeu o controle e tombou às margens da rodovia. Toda a carga ficou esparramada, os vagões e cabine bastante danificados. Um guincho será acionado para fazer a remoção da carreta. Não foi informado onde o motorista iria descarregar. Ontem, também houve acidente, em Sorriso, envolvendo um Fiat Palio e uma Scania branca, placas de Campo Grande (MS), a cerca de 4 km da praça de pedágio sentido Sinop. Jéssica Buratti, 27 anos, que dirigia o carro e residia em Sorriso, morreu no local. Na carreta havia dois homens, que não se feriram.

