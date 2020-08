Destaques 25/08/2020 17:14 Allan Pereira/RDNews Em depoimento, padre diz a delegado que foi ´desagradável´ com menina estuprada Foto por: Asscom/PJC-MT O padre Ramiro José Perotto reconheceu em depoimento que “foi um tanto desagradável e preconceituoso em relação às vítimas de abusos sexuais”. O paróco da Paróquia São Paulo Apóstolo, de Carlinda (a 724 km de Cuiabá), ficou famoso após afirmar que a menina de 10 anos, violentada por quatro anos pelo tio e que engravidou, tendo que passar por aborto legal, compactuou com o estupro. Ramiro prestou depoimento ontem à tarde (24), na Delegacia Regional de Alta Floresta, onde tramita inquérito do caso. A entrevista durou cerca de 40 minutos. Segundo o delegado Pablo Carneiro, que colheu o depoimento, em entrevista a uma emissora local, o padre foi questionado sobre “o real posicionamento do padre” e “se achava que era vítima quem provocava o estuprador”. O pároco respondeu que “existe um apelo nas vestimentas das crianças como se fosse adultas, expondo uma sensualidade que não condiz para a idade”. “Isso está relacionado música, programa de TV e até desenhos animados”, acrescenta. Para Pablo, o padre fala que essa maneira de pensar foi distorcida e que foram feitas manchetes dizendo que ele afirmava que as crianças se vestem para instigar os agressores e a prática de crimes. “Ele reconheceu que se excedeu em alguns comentários, mas fala que acabou sendo vítima de algumas pessoas, que usaram as falas dele, para atacar a igreja católica e o cargo que ele ocupa”, pontua o delegado. No depoimento, o padre reconheceu as postagens onde fez o comentário em que afirmava que a menina compactuava com o estupro e disse que, diante da discussão, acabou perdendo a noção de seus conceitos e que esclarece que em momento algum fez apologia ao crime, pois isso foge dos princípios cristãos. A promotora de Alta Floresta, Laís Rezende, que responde também pelo município de Carlinda, instaurou um procedimento para investigar criminalmente o padre Ramiro. É investigado possível crime de apologia ao estupro. Enquanto isso, a Diocese de Sinop, pela qual a paróquia de Carlinda está subordinada, decidiu manter Ramiro no município e o proibiu de suas atividades na igreja.

Voltar + Destaques