Destaques 26/08/2020 05:28 Só Notícias Bombeiros combatem queimada em área de vegetação próxima ao aeroporto em Alta Floresta foto: Daiane Carvalho Um equipe de quatro militares do Corpo de Bombeiros terminou, há pouco, de combater às chamas em uma área de vegetação, na lateral do aeroporto Osvaldo Marques Dias, em Alta Floresta. De acordo com um soldado, foram mais de 5 mil litros d’água para acabar com os focos. “Estávamos retornando de uma queimada para reabastecer o caminhão Auto Bomba Tanque (ABT) quando percebemos esse foco. Acionamos outra equipe e iniciamos o combate por volta das 14h. Só concluímos o trabalho por volta das 17h”, explicou o militar, ao Só Notícias. As chamas danificaram a tela de delimitação que ajudar evitar a invasão de animais na pista da unidade aeroportuária. Ninguém ficou ferido.

