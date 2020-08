Destaques 26/08/2020 05:43 NORTÃO: Caem ocupações de UTIs para Covid nos hospitais, Alta Floresta são 10 leitos e apenas um está ocupado A secretaria estadual de Saúde atualizou, ontem, em boletim epidemiológico que a ocupação das Unidades de Terapia Intensiva para o novo Coronavírus teve queda no Hospital Regional de Sinop, passando de 100% para 93,1%, ou seja, das 29 pactuadas, duas estão livres para receber pacientes. Em Nova Mutum, onde tem 20 espaços, a lotação também era total, e agora está em 95% (uma vaga). Entre os internados na unidade de Sinop, 13 são moradores do município, sendo que 11 já receberam diagnóstico positivo da doença e outros dois são considerados suspeitos, e ainda estão aguardando resultados dos exames. Os demais são residentes de outras cidades. No Hospital e Maternidade Santa Rita, em Alta Floresta, são 10 leitos e apenas um está ocupado, com taxa de ocupação de 10%. Em Sorriso, são dois espaços, e todos continuam lotados. O índice geral de Mato Grosso teve queda, passando de 76,65% para 75,63%, isto é, das 394 pactuadas, 114 estão disponíveis para receber pacientes, atualmente. Para as enfermarias, também houve diminuição. Estava em 36,02 e, agora está em 34,41% (570 das 884 estão ocupadas). Em Cuiabá, no Hospital e Pronto Socorro Municipal é de 53,75%, ou seja, dos 80 pactuados, 43 estão com pacientes. No São Benedito, são 40 UTIs, e 12 estão disponíveis (70%). Na Santa Casa, há 60 leitos e 16 estão vagos, taxa de 73,33%. No Universitário Júlio Muller são 16 leitos e duas estão desocupados (87,5%). No Regional, em Rondonópolis, são 12 espaços pactuados e dois estão livres para receber pacientes (83,33%). Na Santa Casa, que conta com 20 UTIs, a taxa chegou a 90%, com duas vagas. No Estadual Metropolitano, em Várzea Grande, são 40 pactuados e oito estão livres (80%). Já no Vale do Guaporé, em Pontes e Lacerda, são 10 UTIs e uma está disponível (90%). Em Barra do Garças são oito UTIs, e o percentual é de 100%. No Municipal Arlete Daisy Cichetti de Brito de Tangará da Serra são 13 leitos e a ocupação é de 76,92% (três estão vagas). No Coração de Jesus, em Campo Verde, há 10 espaços e um está vago (90%). Estão com 100% de ocupação o municipal (6), em Juína, o São Luiz (10), em Cáceres, e o São Lucas (10), em Primavera do Leste. Ainda de acordo com a atualização da secretaria, Mato Grosso chegou a 2.614 mortes em decorrência da doença. Já os casos confirmados totalizam 83.490, desde o início da pandemia. Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: Tchélo Figueiredo/assessoria)

