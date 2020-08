Destaques 26/08/2020 05:52 Redação I Nativa News Alta Floresta: Taxista vitima de agressões é removido para Cuiabá Foto: Divulgação Após desentendimento com outro motorista, que também trabalha no ponto de táxi da Rodoviária Municipal de Alta Floresta, o taxista Jocely Gaspar Cordeiro, popular Pelé, de 52 anos de idade, que findou por levar a pior, sendo espancado violentamente, dando entrada no Hospital Regional Albert Sabin, desde o dia 17 de agosto, após ter sido socorrido por outros taxistas, que encontravam-se na rodoviária, naquele momento.

Pelé e o outro taxista, já haviam se desentendido na sexta-feira, 14/08, por causa de passageiros, mas tudo ficou apenas nas agressões verbais, se agravando na madrugada de segunda-feira, desta vez, partindo para as vias de fato.

Com bastante hematomas e fortes dores, o taxista Jocely Gaspar Cordeiro, o Pelé, deu entrada no HR, onde permaneceu internado até às 21h00, desta 3a feira, 25 de agosto, quando foi removido para Cuiabá, onde será submetido a uma cirurgia, em consequência de fratura no Plato Tibial.

A transferência para a capital do estado, foi necessária, considerando as condições de saúde do mesmo, que já foi submetido a transfusão de plaquetas, diante da sua baixa imunidade.

