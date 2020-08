Destaques 26/08/2020 09:52 Vitória Weber V. do Nascimento/Jornal MT Norte Estoque de banco de sangue de Alta Floresta está baixo Foto; Reprodução Fazer sua contribuição ao doar sangue revela um ato de solidariedade e altruísmo, contudo, os bancos hospitalares de sangue vêm sofrendo com falta de estoque desde o início da pandemia do novo corona vírus, devido à quarentena. De acordo com o bioquímico e coordenador da UCT-AF – unidade de coleta e transfusão de Alta Floresta – Rafael Carvalho de Freitas, a demanda por transfusão de sangue aumentou nos últimos meses, enquanto os níveis de estoque são mínimos em todo o estado. Para realizar a doação de sangue é necessário que o doador tenha entre 16 e 69 anos e esteja pesando pelo menos 50 quilos, com a ressalva que menores de idade precisam do consentimento dos seus responsáveis. Além disso, anteriormente o doador passa por uma triagem clínica para detectar se existe a presença de uma série de doenças, por exemplo, HIV, hepatites dos tipos B e C, malária, doença de chagas e sífilis. Uma só doação pode salvar quatro vidas. Para os homens, o procedimento pode ser feito de três em três meses, já para as mulheres esse tempo de pausa é de quatro em quatro meses. A Unidade de Coleta e Transfusão de Alta Floresta atende toda a região e as doações, devido à pandemia ocorrem a partir de agendamento prévio, todas as medidas de higiene para evitar a contaminação dos indivíduos estão sendo tomadas pelos profissionais. Em caso de dúvidas sobre o procedimento, é possível entrar em contato com os profissionais, pelo telefone do Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta (66) 3521-0400.

