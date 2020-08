Destaques 26/08/2020 12:21 Diário do Transporte Decisão judicial suspende abertura de propostas e provoca mudança na classificação de empresas de ônibus intermunicipais Uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso suspendeu a abertura de envelopes prevista para esta quarta-feira, 26 de agosto de 2020, na licitação para habilitar empresas de ônibus na licitação dos transportes rodoviários intermunicipais. A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo atendeu mandado de segurança da empresa Expresso Bom Sucesso EIRELI para suspender os efeitos da decisão da comissão de licitação que a desclassificou. A empresa pleiteia a operação no lote I (categoria básica com ônibus mais simples) do mercado 08, correspondente à região de Sinop. Uma das alegações da empresa de ônibus acatada pela decisão é que a Bom Sucesso ofereceu menores tarifas. Cabe recurso da decisão. Confirmada a manutenção da determinação judicial, a introdução da Bom Sucesso vai causar alterações nas classificações dos mercados operacionais. Com a Bom Sucesso no lote 1 do Mercado 8, a Áries Transportes passa a ser habilitada, se quiser, para o lote 1 do Mercado 5, correspondente a Cáceres, que teve o resultado fracassado porque, até então, todas as empresas classificadas já participam de dois mercados. Ainda no mercado 8, no lote 2 (categoria diferenciada) sai a AM Transportes e Turismo e entra Expresso Satélite Norte Além disso, a mudança provoca a saída da empresa Satélite Note do Mercado 06, da região de Tangara da Serra, que tinha sido classificada para o lote 2 (categoria diferenciada com ônibus de padrão superior). No lugar neste mercado, entra a Pevidor Transporte e Turismo. Essas alterações são devido às ordens de preferências dos MIT ofertados pelas empresas. O governo do Mato Grosso deve fazer uma nova convocação de empresas. Sai Aries Transportes entra Assim, a divisão do sistema COM a decisão judicial fica da seguinte maneira: Mercado 01 – Região Metropolitana de Cuiabá Lote I – Categoria Básica (já vencida pelo Consórcio Metropolitano) Lote II – Categoria Diferenciada – Marianny Transportes (ExclusiveTur) Mercado 02 – Rondonópolis Lote I – Categoria Básica – Pevidor Transportes Lote II – Categoria Diferenciada (já vencida pela Empresa Novo Horizonte) Mercado 03 – Barra do Garças Lote I – Categoria Básica – Viação Araés Lote II – Categoria Diferenciada – Rio Novo Transportes Mercado 04 – São Félix do Araguaia Lote I – Categoria Básica – Viação Araés Lote II – Categoria Diferenciada – Expresso Satélite Norte Mercado 05- Cáceres Lote I – Categoria Básica – Aries Transportes Lote II – Categoria Diferenciada – Viação Juína (Lugar Viagens) Mercado 06 – Tangara da Serra Lote I – Categoria Básica – Viação Juína (Lugar Viagens) Lote II – Categoria Diferenciada – Pevidor Transporte e Turismo Mercado 07 – Alta Floresta Lote I – Categoria Básica – Aries Transportes Lote II – Categoria Diferenciada (já vencida pela Empresa Novo Horizonte) Mercado 08- Sinop Lote I – Categoria Básica – Expresso Bom Sucesso Lote II – Categoria Diferenciada – Expresso Satélite Norte Divisão do sistema SEM a decisão judicial fica da seguinte maneira: DIVISÃO DO SISTEMA: Mercado 01 – Região Metropolitana de Cuiabá Lote I – Categoria Básica (já vencida pelo Consórcio Metropolitano) Lote II – Categoria Diferenciada – Marianny Transportes (ExclusiveTur) Mercado 02 – Rondonópolis Lote I – Categoria Básica – Pevidor Transportes Lote II – Categoria Diferenciada (já vencida pela Empresa Novo Horizonte) Mercado 03 – Barra do Garças Lote I – Categoria Básica – Viação Araés Lote II – Categoria Diferenciada – Rio Novo Transportes Mercado 04 – São Félix do Araguaia Lote I – Categoria Básica – Viação Araés Lote II – Categoria Diferenciada – Expresso Satélite Norte Mercado 05- Cáceres Lote I – Categoria Básica –Deserto já que todas as empresas foram desclassificadas, por já terem contratos em dois mercados. Lote II – Categoria Diferenciada – Viação Juína (Lugar Viagens) Mercado 06 – Tangara da Serra Lote I – Categoria Básica – Viação Juína (Lugar Viagens) Lote II – Categoria Diferenciada – Expresso Satélite Norte Mercado 07 – Alta Floresta Lote I – Categoria Básica – Aries Transportes Lote II – Categoria Diferenciada (já vencida pela Empresa Novo Horizonte) Mercado 08- Sinop Lote I – Categoria Básica – Aries Transportes Lote II – Categoria Diferenciada – AM Transporte e Turismo

