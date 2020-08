Destaques 28/08/2020 05:25 Folhamax Guarantã do Norte: bolão com 16 pessoas acerta 15 números e fatura R$ 3 mi na Lotofácil Foto: Reprodução Mais um grupo de mato-grossnses tem motivos para comemorar neste fim de agosto. Uma aposta de Guarantã do Norte acertou as 15 dezenas da Lotofácil e vai levar o prêmio de R$ 2.994.993,69. De acordo com as informações, a aposta vencedora é um bolão de 16 cotas. Cada uma levará 187.187,10. Os números sorteados foram 01, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22 e 25. Além do prêmio máximo, outros 266 apostadores acertaram 14 pontos e receberão R$ 1.720,75. Já os 8.985 acertadores de 13 pontos vão ganhar R$ 25,00. Também houve 115.215 acertadores de 12 pontos que receberão R$ 10,00. E pra finalizar, 627.672 acertadores fizeram 11 pontos e deverão receber R$ 5,00 cada.

