Destaques 28/08/2020 13:36 Adilson Rosa Seduc MT Alta Floresta: Escola Furlani da Riva aposta em tecnologia para reunião com comunidade escolar Foto: Divulgação A Escola Estadual Vitória Furlani da Riva, localizada no município de Alta Floresta inova em utilizar a tecnologia para reuniões com a comunidade escolar e atingir o maior número de pessoas. Para a primeira reunião remota com a comunidade escolar, a equipe gestora vai utilizar o canal do You Tube da escola. O encontro virtual está marcado para a segunda-feira (31.08) às 19h30. Segundo o coordenador pedagógico, Cristiano de Oliveira Azevedo, foram convidados alunos, pais ou responsáveis, além de profissionais da educação. Entre os temas que serão discutidos estão a avaliação diagnóstica e o plano estratégico de atendimento escolar. Haverá espaço para a comunidade escolar se manifestar fazendo perguntas. “A ideia da reunião surgiu da necessidade de reunirmos a comunidade escolar, mas sem colocar em risco de contaminação do Covid-19 os membros da comunidade. E também de tratarmos de prestar esclarecimentos acerca do ano letivo e da importância da Avaliação Diagnóstica de Referência Aprendizagem Conectada”, salienta. A expectativa é pela participação da maior parte dos convidados, uma vez que não é necessário sair de casa para participar – basta ligar o computador ou acompanhar pelo celular. Para quem não puder acompanhar, a gravação que ficará no canal da plataforma. O coordenador lembra que a escola fará inserções destas informações em rádio para alcançar sobretudo o público que tem menor conectividade e os que residem na zona rural. Há alguns dias, Cristiano conseguiu espaço numa rádio local sendo entrevistado e tirando dúvidas sobre o atual ano letivo. “O tema foi o chamamento dos alunos para o início das aulas não presenciais”, frisa. A live será presidida pela equipe gestora da escola – além de Cristiano, participam o diretor Jean Carlos Rezendes Santos, a coordenadora pedagógica Elie Boris Zussa Ivanoff e a secretaria Renata Gomes Sobrinho. A EE Vitória Furlani atende 556 estudantes. Suma Importância Para a secretária adjunta de Gestão Educacional, Rosa de Araújo Luzardo, é de relevância importância a participação dos pais na vida escolar de seus filhos e, por isso, fazer uma reunião remota é imprescindível. No entendimento de Rosa Luzardo, as escolas não podem perder o vínculo com os pais dos alunos. “Nesse momento de isolamento social, é necessário evitar aglomeração e, fazer reunião online é das alternativas. Esse elo entre escola, pais e alunos não pode ser quebrado”, assinala. A secretária adjunta salienta que, a partir do momento que as escolas estaduais estão em atividades não presenciais, os pais têm que acompanhar as atividades de seus filhos. “Estamos trabalhando com atividades que não são normais e, por isso, temos que extrapolar. A atual situação que vivemos temos que buscar mecanismos que possa favorecer a todos”, assegura.

