Destaques 28/08/2020 15:01 Águas Alta Floresta já realizou mais de 4 mil atendimentos remotos Concessionária retoma atendimentos presenciais, mas mantém reforço dos canais de atendimento digital e telefônico para comodidade dos clientes Foto: Divulgação O isolamento social tem mudado a rotina de todos, diariamente. E com a Águas Alta Floresta não está sendo diferente. Desde o dia 24 de março, a concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto da cidade entrou na luta contra a proliferação da COVID-19. Para evitar aglomerações e ajudar no combate ao novo coronavírus, os canais de atendimento remoto foram reforçados, levando soluções de forma mais ágil aos clientes, sem que precisem sair de casa.

Mesmo agora com o retorno dos atendimentos presenciais na loja física da Águas Alta Floresta, os serviços remotos continuam disponíveis 24 horas por dia para dar apoio e suporte ao cliente. No primeiro semestre de 2020, foram mais de 4 mil solicitações realizadas via Digi Iguá, telefone e Whatsapp da concessionária, com resolutividade de 100%.

No Digi Iguá, canal de serviços online da Águas Alta Floresta, o cliente pode pagar a conta com cartão de crédito, copiar o código de barras, emitir a 2ª via da fatura e consultar o histórico de pagamentos. É mais economia de tempo, controle de gastos e segurança no pagamento. Tranquilidade e conforto via tecnologia.

Pelo 0800 400 0504 e aplicativo WhatsApp - (17) 99641 3259 -, além dos serviços disponibilizados pelo canal de serviços online, o cliente pode solicitar nova ligação e religação, denunciar ligações clandestinas, informar sobre vazamentos e pressão da água, negociar o parcelamento de débitos e ainda esclarecer dúvidas sobre o abastecimento de água e o tratamento de esgoto. Pelo aplicativo de mensagens, o cliente também pode enviar fotos relacionadas às solicitações.

"A população pode ficar tranquila. Os serviços de tratamento, abastecimento e distribuição permanecem em funcionamento regularmente, 24 horas por dia. Em caso de necessidade de atendimento externo, as equipes da Águas Alta Floresta estão preparadas, seguindo todas as recomendações de segurança e higienização. Cuidado tanto com os colaboradores quanto com a população", reforça André Silva, diretor operacional da Águas Alta Floresta.

Sobre a Águas Alta Floresta – Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 37 municípios brasileiros e que alcança 6 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento, controlada pela IG4 Capital, atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros: Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, por meio de 18 operações que somadas beneficiam 6 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2019, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Grate Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.iguasa.com.br.

