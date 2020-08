Destaques 28/08/2020 16:11 Marcos José / Abrahão Lincoln - Progresso FM Alta Floresta: 9º Comando Regional da PM recebe Kits de combate ao novo Coronavírus Foto: Progresso FM Aconteceu na manha manhã desta sexta-feira (28), na sede do 8º Batalhão da Polícia Militar de Alta Floresta, realização de testes rápidos da Covid-19 nos militares, bem como a entrega de Kits de combate ao Novo Coronavírus. Coronel PM Victor Prado, Comandante do 9º Comando Regional da PM, falou a nossa reportagem que a parceria com a Secretaria de Saúde é de suma importância e será aplicada em todas as unidades do 9º Comando Regional. Em relação ao número de policiais afastado em virtude do vírus, Coronel Victor Prado disse que mais de mil policiais foram afastados na tropa de Mato Grosso, já no 8º Batalhão que compreende Alta Floresta e município circunvizinhos 15 policiais foram afastados.

